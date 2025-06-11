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My Singing Monsters Thumpies (Полная версия)

My Singing Monsters Thumpies (Полная версия) 1.0.2.0

Ритмичное музыкальное приключение с милыми пушистыми монстрами
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Версия:
1.0.2.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Big Blue Bubble Inc
Категория:
Музыка / На русском / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
100
Скриншоты
Описание

My Singing Monsters Thumpies — это уникальная ритмичная игра, в которой вы будете прыгать и нажимать в такт музыке, следуя ритму вместе с очаровательными пушистыми монстрами. Оживите мелодии Тумпоселенной, создавая гармонию из ударов и прыжков.


Эта обновлённая версия классической игры My Singing Monsters добавляет новые уровни, улучшенную графику и ещё больше музыкальных комбинаций. Погрузитесь в мир ритмов и мелодий, развлекаясь с монстрами, которые поют и танцуют в такт вашему темпу. Испытайте веселье и проверьте свою реакцию в этой музыкальной феерии!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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