Описание

My Singing Monsters Thumpies — это уникальная ритмичная игра, в которой вы будете прыгать и нажимать в такт музыке, следуя ритму вместе с очаровательными пушистыми монстрами. Оживите мелодии Тумпоселенной, создавая гармонию из ударов и прыжков.





Эта обновлённая версия классической игры My Singing Monsters добавляет новые уровни, улучшенную графику и ещё больше музыкальных комбинаций. Погрузитесь в мир ритмов и мелодий, развлекаясь с монстрами, которые поют и танцуют в такт вашему темпу. Испытайте веселье и проверьте свою реакцию в этой музыкальной феерии!