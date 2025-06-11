My Singing Monsters Thumpies (Полная версия) 1.0.2.0
Ритмичное музыкальное приключение с милыми пушистыми монстрами
My Singing Monsters Thumpies — это уникальная ритмичная игра, в которой вы будете прыгать и нажимать в такт музыке, следуя ритму вместе с очаровательными пушистыми монстрами. Оживите мелодии Тумпоселенной, создавая гармонию из ударов и прыжков.
Эта обновлённая версия классической игры My Singing Monsters добавляет новые уровни, улучшенную графику и ещё больше музыкальных комбинаций. Погрузитесь в мир ритмов и мелодий, развлекаясь с монстрами, которые поют и танцуют в такт вашему темпу. Испытайте веселье и проверьте свою реакцию в этой музыкальной феерии!
Полная версия
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Установка
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