[Premium] RPG Dragon Lapis (Полная версия) 1.2.1g
Эпическое приключение с драконами, тайнами и героическим наследием
Версия:
1.2.1g
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KEMCO
Обновлено:
Сегодня, 11:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Описание
RPG Dragon Lapis — это классическая фэнтезийная RPG, где древние легенды оживают. Тысячу лет назад великая битва между Золотым и Серебряным Драконами завершилась их заточением. Но теперь Серебряный Дракон пробудился, угрожая разрушить мир.
Лукас, королевский рыцарь, служащий в удалённой деревне, внезапно узнаёт о своём героическом наследии как потомок Аларика — того самого воина, что запечатал драконов. Встретив неожиданных союзников, он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти мир от древней угрозы. Вас ждут динамичные сражения, глубокая система развития персонажей и эпическая история о храбрости и судьбе, которая развернётся в уникальном фэнтезийном мире.
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