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[Premium] RPG Dragon Lapis (Полная версия)

[Premium] RPG Dragon Lapis (Полная версия) 1.2.1g

Эпическое приключение с драконами, тайнами и героическим наследием
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Версия:
1.2.1g
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

RPG Dragon Lapis — это классическая фэнтезийная RPG, где древние легенды оживают. Тысячу лет назад великая битва между Золотым и Серебряным Драконами завершилась их заточением. Но теперь Серебряный Дракон пробудился, угрожая разрушить мир.


Лукас, королевский рыцарь, служащий в удалённой деревне, внезапно узнаёт о своём героическом наследии как потомок Аларика — того самого воина, что запечатал драконов. Встретив неожиданных союзников, он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти мир от древней угрозы. Вас ждут динамичные сражения, глубокая система развития персонажей и эпическая история о храбрости и судьбе, которая развернётся в уникальном фэнтезийном мире.


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