Описание

RPG Dragon Lapis — это классическая фэнтезийная RPG, где древние легенды оживают. Тысячу лет назад великая битва между Золотым и Серебряным Драконами завершилась их заточением. Но теперь Серебряный Дракон пробудился, угрожая разрушить мир.





Лукас, королевский рыцарь, служащий в удалённой деревне, внезапно узнаёт о своём героическом наследии как потомок Аларика — того самого воина, что запечатал драконов. Встретив неожиданных союзников, он отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти мир от древней угрозы. Вас ждут динамичные сражения, глубокая система развития персонажей и эпическая история о храбрости и судьбе, которая развернётся в уникальном фэнтезийном мире.