Pocket Survivor AI — это уникальная постапокалиптическая мобильная RPG, использующая возможности искусственного интеллекта для создания динамичного и живого игрового мира. В этой игре вам предстоит сыграть роль сталкера, исследующего разрушенные земли, сражающегося с опасными врагами и выживающего в жестоком, непредсказуемом мире.
Игра предоставляет возможность улучшать свои навыки, собирать ресурсы, покупая оружие и броню, а также взаимодействовать с другими выжившими, создавая стратегии для выживания. Каждый шаг в Pocket Survivor AI — это риск и шанс на успех. Игра предлагает уникальный опыт в каждом игровом процессе, благодаря использованию ИИ для создания более реалистичных и захватывающих ситуаций. Готовьтесь к множеству битв и загадок, которые помогут вам стать настоящим мастером выживания!
1. Добавить валюту
2. Меню модов
Примечание :
Вам нужно найти первое значение ваших бриллиантов, затем вставить его в пустую часть в меню, затем нажать «Новое сканирование», затем изменить значение бриллиантов, затем нажать «Следующее сканирование», затем нажать «Изменить». Вы можете посмотреть видео для получения дополнительной информации.
Скачать Pocket Survivor Ai (Мод Меню) v1.1.4 MOD APK
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