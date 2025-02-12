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Pocket Survivor Ai (Мод Меню)

Pocket Survivor Ai (Мод Меню) 1.1.4

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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Go Dreams
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
715
Скриншоты
Описание

Pocket Survivor AI — это уникальная постапокалиптическая мобильная RPG, использующая возможности искусственного интеллекта для создания динамичного и живого игрового мира. В этой игре вам предстоит сыграть роль сталкера, исследующего разрушенные земли, сражающегося с опасными врагами и выживающего в жестоком, непредсказуемом мире.


Игра предоставляет возможность улучшать свои навыки, собирать ресурсы, покупая оружие и броню, а также взаимодействовать с другими выжившими, создавая стратегии для выживания. Каждый шаг в Pocket Survivor AI — это риск и шанс на успех. Игра предлагает уникальный опыт в каждом игровом процессе, благодаря использованию ИИ для создания более реалистичных и захватывающих ситуаций. Готовьтесь к множеству битв и загадок, которые помогут вам стать настоящим мастером выживания!


Информация о модах

1. Добавить валюту

2. Меню модов


Примечание :

Вам нужно найти первое значение ваших бриллиантов, затем вставить его в пустую часть в меню, затем нажать «Новое сканирование», затем изменить значение бриллиантов, затем нажать «Следующее сканирование», затем нажать «Изменить». Вы можете посмотреть видео для получения дополнительной информации.

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 Теги темы: Мод меню

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