Tiny Reaper: Reborn (Мод меню) 1.0.4
Выростите новорожденного Жнеца, перерождаясь и усиливаясь бесконечно до легенды
Tiny Reaper: Reborn переносит вас в мир, где циклы жизни и смерти служат топливом для роста. Вы начинаете как крошечный младенец-Жнец под опекой духа-хранителя, собираете чешуйки опыта и мгновенно видите, как малышу открываются новые классы оружия, костюмы и особые навыки. Клик-RPG сочетает ручное управление и автоматический фарм: отправляйте пару стражей защищать подземелье, а сами экспериментируйте с сетами пассивок, чтобы усилить следующую грандиозную «вспышку» силы.
Главная фишка — бесконечное перерождение: как только упираетесь в потолок, добровольно «умираете», перезапускаете цикл и возвращаетесь с бонусами к атаке, скорости и уникальными перками. Каждая реинкарнация открывает новые уровни, предметы и испытания вместе с таблицей рекордов, где видно, сколько перерождений пережили другие игроки. Стильная пиксель-графика, офлайн-прогресс, гибкая настройка скинов и дружелюбные ежедневные ивенты делают Tiny Reaper идеальным выбором для любителей неспешного, но глубоко тактического гринда.
- МОД МЕНЮ
- Режим Бога
- Неограниченные навыки
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.