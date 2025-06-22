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Tiny Reaper: Reborn (Мод меню)

Tiny Reaper: Reborn (Мод меню) 1.0.4

Выростите новорожденного Жнеца, перерождаясь и усиливаясь бесконечно до легенды
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DAERI SOFT Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:04
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Tiny Reaper: Reborn переносит вас в мир, где циклы жизни и смерти служат топливом для роста. Вы начинаете как крошечный младенец-Жнец под опекой духа-хранителя, собираете чешуйки опыта и мгновенно видите, как малышу открываются новые классы оружия, костюмы и особые навыки. Клик-RPG сочетает ручное управление и автоматический фарм: отправляйте пару стражей защищать подземелье, а сами экспериментируйте с сетами пассивок, чтобы усилить следующую грандиозную «вспышку» силы.


Главная фишка — бесконечное перерождение: как только упираетесь в потолок, добровольно «умираете», перезапускаете цикл и возвращаетесь с бонусами к атаке, скорости и уникальными перками. Каждая реинкарнация открывает новые уровни, предметы и испытания вместе с таблицей рекордов, где видно, сколько перерождений пережили другие игроки. Стильная пиксель-графика, офлайн-прогресс, гибкая настройка скинов и дружелюбные ежедневные ивенты делают Tiny Reaper идеальным выбором для любителей неспешного, но глубоко тактического гринда.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим Бога
  • Неограниченные навыки
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tiny Reaper: Reborn (Мод меню) v1.0.4 MOD APK

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Скачать Tiny Reaper: Reborn (Мод меню) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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