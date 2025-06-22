Описание

Tiny Reaper: Reborn переносит вас в мир, где циклы жизни и смерти служат топливом для роста. Вы начинаете как крошечный младенец-Жнец под опекой духа-хранителя, собираете чешуйки опыта и мгновенно видите, как малышу открываются новые классы оружия, костюмы и особые навыки. Клик-RPG сочетает ручное управление и автоматический фарм: отправляйте пару стражей защищать подземелье, а сами экспериментируйте с сетами пассивок, чтобы усилить следующую грандиозную «вспышку» силы.





Главная фишка — бесконечное перерождение: как только упираетесь в потолок, добровольно «умираете», перезапускаете цикл и возвращаетесь с бонусами к атаке, скорости и уникальными перками. Каждая реинкарнация открывает новые уровни, предметы и испытания вместе с таблицей рекордов, где видно, сколько перерождений пережили другие игроки. Стильная пиксель-графика, офлайн-прогресс, гибкая настройка скинов и дружелюбные ежедневные ивенты делают Tiny Reaper идеальным выбором для любителей неспешного, но глубоко тактического гринда.