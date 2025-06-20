Описание

Ты — последний отпрыск умирающей Утопии, сброшенный на Землю вместе с единственным спутником — ИИ-наставником. С небес ты обнажил свои крылья над развалинами мегаполисов и ощутил суровую цену нового дома. В тебе заложены феноменальные способности: полет, сила, невероятная скорость и интеллект, недоступные обычным людям. Пришло время решить — применишь ли дар утопии ради спасения или устоишь перед искушением абсолютного господства?





The Last Scion — это интерактивный роман объёмом в 200 000 слов, где каждый выбор меняет судьбу Земли и тебя самого. Без графики и звуков текст оживает в твоём воображении: сотни вариантов развития сюжета, необычные повороты, встречи с дьявольскими суперзлодеями и дилеммы между героическим конфликтом или мирным решением. Управляй властью Утопии, формируй мир своими решениями и докажи, что один человек способен изменить всё. Готов принять этот вызов?