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The Last Scion (Мод, Без рекламы)

The Last Scion (Мод, Без рекламы) 1.0.3

Приземлился как последний наследник, расправь крылья и зажги надежду в хаосе
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Ты — последний отпрыск умирающей Утопии, сброшенный на Землю вместе с единственным спутником — ИИ-наставником. С небес ты обнажил свои крылья над развалинами мегаполисов и ощутил суровую цену нового дома. В тебе заложены феноменальные способности: полет, сила, невероятная скорость и интеллект, недоступные обычным людям. Пришло время решить — применишь ли дар утопии ради спасения или устоишь перед искушением абсолютного господства?


The Last Scion — это интерактивный роман объёмом в 200 000 слов, где каждый выбор меняет судьбу Земли и тебя самого. Без графики и звуков текст оживает в твоём воображении: сотни вариантов развития сюжета, необычные повороты, встречи с дьявольскими суперзлодеями и дилеммы между героическим конфликтом или мирным решением. Управляй властью Утопии, формируй мир своими решениями и докажи, что один человек способен изменить всё. Готов принять этот вызов?


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки)

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Last Scion (Мод, Без рекламы) v1.0.3 MOD APK

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Скачать The Last Scion (Мод, Без рекламы) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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