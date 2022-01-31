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Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost (Мод, Множитель атаки)

Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost (Мод, Множитель атаки) 3.22.0

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Версия:
3.22.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ambition Co Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 235
Скриншоты
Описание

Bungo Stray Dogs — ролевая игра по мотивам одноименного мультфильма. По сюжету игра переносит игроков в причудливый мир со множеством достопримечательностей, и постепенно будут открываться многие скрытые секреты. При этом постоянно происходят ожесточенные бои, нравится вам это или нет. Создайте своего персонажа с большой силой и комбинированным боевым порядком, чтобы всегда побеждать, независимо от того, кто противник!


В Bungo Stray Dogs персонажи игры созданы по образцу персонажей известного одноименного мультфильма. Каждый персонаж имеет особое уникальное имя, а также обладает особыми навыками. Поэтому у каждого персонажа разная личность и направление действий, а также разные характеристики. Хоть она и построена на основе доступных вещей из мультфильма, игра позволяет выбрать понравившегося персонажа и изменить данные о личности персонажа в настройках. Собирайте понравившихся персонажей и улучшайте их характеристики, чтобы создать самую сильную группу. Количество персонажей, с которыми вы можете объединиться, не ограничено. Однако для каждой битвы вы можете выбрать только ограниченное количество войск.



Информация о модах

Множитель статистики атаки

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Скачать Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost (Мод, Множитель атаки) v3.22.0 MOD APK

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ENG 98 Мб JP 98 Мб ENG (Ссылка 2) 98 Мб JP (Ссылка 2) 98 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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