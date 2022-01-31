Описание

Bungo Stray Dogs — ролевая игра по мотивам одноименного мультфильма. По сюжету игра переносит игроков в причудливый мир со множеством достопримечательностей, и постепенно будут открываться многие скрытые секреты. При этом постоянно происходят ожесточенные бои, нравится вам это или нет. Создайте своего персонажа с большой силой и комбинированным боевым порядком, чтобы всегда побеждать, независимо от того, кто противник!





В Bungo Stray Dogs персонажи игры созданы по образцу персонажей известного одноименного мультфильма. Каждый персонаж имеет особое уникальное имя, а также обладает особыми навыками. Поэтому у каждого персонажа разная личность и направление действий, а также разные характеристики. Хоть она и построена на основе доступных вещей из мультфильма, игра позволяет выбрать понравившегося персонажа и изменить данные о личности персонажа в настройках. Собирайте понравившихся персонажей и улучшайте их характеристики, чтобы создать самую сильную группу. Количество персонажей, с которыми вы можете объединиться, не ограничено. Однако для каждой битвы вы можете выбрать только ограниченное количество войск.



