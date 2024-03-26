Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога) 3.1.5.39109
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
505 Games Srl
Версия:
3.1.5.39109
Обновлено:
Вчера, 20:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 729 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
4 734
Puzzle Quest 3 - это захватывающая игра, которая переносит игроков в магический мир Этерии. В этом мире им угрожают опасные враги, и игрокам предстоит сражаться и спасать его. Особенностью игры является трехмерный графический дизайн, который придает ощущение реалистичности и помогает погрузиться в игровой мир.
Игроки будут использовать свой интеллект, чтобы комбинировать драгоценные камни и создавать могущественные силы для уничтожения врагов. Эта механика головоломок добавляет элемент стратегии и тактики в игру, что делает её более интересной и захватывающей.
Профессиональная 3D-технология используется для создания визуально привлекательных персонажей и мира игры, что делает её более привлекательной для игроков.
Информация о модах
Режим бога
Скачать Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога) 3.1.5.39109 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство