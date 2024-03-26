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Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога)

Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога) 3.1.5.39109

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
505 Games Srl
Версия:
3.1.5.39109
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 729 Мб
id приложения:
com.and.games505.puzzlequest3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
4 734

Puzzle Quest 3 - это захватывающая игра, которая переносит игроков в магический мир Этерии. В этом мире им угрожают опасные враги, и игрокам предстоит сражаться и спасать его. Особенностью игры является трехмерный графический дизайн, который придает ощущение реалистичности и помогает погрузиться в игровой мир.


Игроки будут использовать свой интеллект, чтобы комбинировать драгоценные камни и создавать могущественные силы для уничтожения врагов. Эта механика головоломок добавляет элемент стратегии и тактики в игру, что делает её более интересной и захватывающей.


Профессиональная 3D-технология используется для создания визуально привлекательных персонажей и мира игры, что делает её более привлекательной для игроков.


Скриншоты

Информация о модах

Режим бога

 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога) 3.1.5.39109 взлом

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Скачать Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога)
729 Мб
Ссылка 2
729 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Puzzle Quest 3 - Match 3 Battle RPG (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Алексей
Алексей 12 февраля 2023 10:00
Не работает мод
+1
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