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Warlord Call (Мод, Много денег)

Warlord Call (Мод, Много денег) 1.0

Сменяй клинок на посох ― решай исход сражения в один миг зимней вспышки
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Версия:
1.0
Требования:
Android 12
Разработчик:
Gornilo Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Warlord Call — пиксельная 2D-ARPG, где ты мчишься сквозь руины королевств и прорубаешь туннели в гуще орд. Игровая петля держит ритм: каждые пять минут новая волна гоблинов, вспышка огненной бомбы и выпад скелетного лорда. Сердце механики — мгновенная смена стиля; одним свайпом бросаешь тяжёлый топор в сторону, хватаешь длинный меч, а через пару секунд уже насылаешь молнию посохом, подстраиваясь под бронированного врага или летучий рой. Комбо-система награждает за риск: чем быстрее чередуются удары, тем выше множитель опыта и шанс выпадения реликвий. Но не забывай о мана-кристаллах: просчитался — придётся катиться, пока шкала восстанавливается.


За пройденные подземелья капает золото и души монстров; в кузнице перековывай лезвия, имплантируй руны, улучшай шипованные сапоги и всп моралку союзных наёмников. 20 боссов требуют разных билдов: огненный Феншахт плавит доспехи, ледяная Харкон замораживает ноги, а Костяная Гидра пульсирует ядом. Древо талантов ветвится на оружейника, боевого мага и ириновца-ловкача; гибридные перки открывают всплеск стихии в последнем ударе комбо. Между рейдами обустраиваешь крепость: алхимика для эликсиров, башню чародея для баффов, ритуальный камень для временных усилений. Даже офлайн-доход есть — духи воина приносят кристаллы, пока ты отдыхаешь. Сумеешь ли ты подстроиться, изменить мир и стать тем легендарным героем, чьё имя громыхает на каждом перекрёстке?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Warlord Call (Мод, Много денег) v1.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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