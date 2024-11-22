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Going Princess : AFK Rush (Мод меню)

Going Princess : AFK Rush (Мод меню) 0.82

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Версия:
0.82
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ngate
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 643 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
119
Скриншоты
Описание

Going Princess: AFK Rush — Погрузитесь в волнующее приключение, которое начинается, когда принцесса и ее верные рыцари сталкиваются с монстрами, угрожающими их миру! В этой idle RPG игре вам предстоит вести героев в бой, в то время как они продолжают становиться сильнее даже тогда, когда вы не играете активно.


Играйте за принцессу с таинственными способностями, которая обретает мощь, когда её поддерживают и подбадривают, а также помогайте ей искать рыцаря-капитана, чтобы присоединиться к отважному ордену. Собирайте команду, улучшайте навыки, побеждайте чудовищ и покоряйте мир. В Going Princess: AFK Rush каждая битва делает героев сильнее, а вас приближает к победе над злом!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Разблокировано 
  • Без рекламы


Примечание: цифры, отображаемые на экране, могут не отражать фактический эффект мода, наблюдаемый за кулисами.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Going Princess : AFK Rush (Мод меню) 643 Мб Ссылка 2 643 Мб
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