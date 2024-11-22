Going Princess: AFK Rush — Погрузитесь в волнующее приключение, которое начинается, когда принцесса и ее верные рыцари сталкиваются с монстрами, угрожающими их миру! В этой idle RPG игре вам предстоит вести героев в бой, в то время как они продолжают становиться сильнее даже тогда, когда вы не играете активно.
Играйте за принцессу с таинственными способностями, которая обретает мощь, когда её поддерживают и подбадривают, а также помогайте ей искать рыцаря-капитана, чтобы присоединиться к отважному ордену. Собирайте команду, улучшайте навыки, побеждайте чудовищ и покоряйте мир. В Going Princess: AFK Rush каждая битва делает героев сильнее, а вас приближает к победе над злом!
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
- Разблокировано
- Без рекламы
Примечание: цифры, отображаемые на экране, могут не отражать фактический эффект мода, наблюдаемый за кулисами.
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