Описание

В AFK Dragon Warrior: Idle Quest ты становишься полноправным командиром древнего клана, где в распоряжении — как люди, так и легендарные драконы. Они ждут твоих решений: кого взрастить из яиц, кого обучить огненным приёмам, а кого закалить в ледяных сражениях. Первые миссии словно вырезаны из старинных хроник: ищешь редкое снаряжение, тестируешь стратегию, а драконы громогласно отзываются на зов и устремляются в небо, чтобы рубить врагов в клочья. Здесь нет простого гринда — каждая команда создаёт свою легенду.





Геймплей завязан на AFK-прогрессе: пока ты занят делами, воины сражаются, драконы собирают опыт, а ты в любой момент заходишь, чтобы перераспределить ресурсы и включить новые навыки. Обучение драконов превращает простых воинов в элиту, а система легендарных битв подкидывает испытания, где важно не только число, но и правильно выбранный состав. Апгрейды, редкие артефакты, кланы с глобальными рейдами — всё это работает офлайн, но открывает перед тобой масштаб фэнтезийной войны, где каждый шаг приближает к статусу истинного героя.