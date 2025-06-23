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AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню)

AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню) v1.3.2

Веди драконов в бой и управляй армией легенд сквозь бури и битвы
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Версия:
1.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MoonGame Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание

В AFK Dragon Warrior: Idle Quest ты становишься полноправным командиром древнего клана, где в распоряжении — как люди, так и легендарные драконы. Они ждут твоих решений: кого взрастить из яиц, кого обучить огненным приёмам, а кого закалить в ледяных сражениях. Первые миссии словно вырезаны из старинных хроник: ищешь редкое снаряжение, тестируешь стратегию, а драконы громогласно отзываются на зов и устремляются в небо, чтобы рубить врагов в клочья. Здесь нет простого гринда — каждая команда создаёт свою легенду.


Геймплей завязан на AFK-прогрессе: пока ты занят делами, воины сражаются, драконы собирают опыт, а ты в любой момент заходишь, чтобы перераспределить ресурсы и включить новые навыки. Обучение драконов превращает простых воинов в элиту, а система легендарных битв подкидывает испытания, где важно не только число, но и правильно выбранный состав. Апгрейды, редкие артефакты, кланы с глобальными рейдами — всё это работает офлайн, но открывает перед тобой масштаб фэнтезийной войны, где каждый шаг приближает к статусу истинного героя.


Информация о модах

Меню модов

Режим бога

Множитель урона

Враги взрываются сами по себе

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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