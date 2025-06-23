AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню) v1.3.2
Веди драконов в бой и управляй армией легенд сквозь бури и битвы
В AFK Dragon Warrior: Idle Quest ты становишься полноправным командиром древнего клана, где в распоряжении — как люди, так и легендарные драконы. Они ждут твоих решений: кого взрастить из яиц, кого обучить огненным приёмам, а кого закалить в ледяных сражениях. Первые миссии словно вырезаны из старинных хроник: ищешь редкое снаряжение, тестируешь стратегию, а драконы громогласно отзываются на зов и устремляются в небо, чтобы рубить врагов в клочья. Здесь нет простого гринда — каждая команда создаёт свою легенду.
Геймплей завязан на AFK-прогрессе: пока ты занят делами, воины сражаются, драконы собирают опыт, а ты в любой момент заходишь, чтобы перераспределить ресурсы и включить новые навыки. Обучение драконов превращает простых воинов в элиту, а система легендарных битв подкидывает испытания, где важно не только число, но и правильно выбранный состав. Апгрейды, редкие артефакты, кланы с глобальными рейдами — всё это работает офлайн, но открывает перед тобой масштаб фэнтезийной войны, где каждый шаг приближает к статусу истинного героя.
Меню модов
Режим бога
Множитель урона
Враги взрываются сами по себе
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Установка
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