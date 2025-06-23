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Rpg Idle Clicker (Мод Меню)

Rpg Idle Clicker (Мод Меню) v1.6.6

Твоя артиллерия — палец, а щит — бессмертная решимость
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Версия:
1.6.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Magikon Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание

В Rpg Idle Clicker мир захлестнули орды чудовищ, и твоя единственная надежда — бесконечный ритм тапов. Ты стоишь на краю разрушенного города, пальцы готовы обрушить град из ударов на каждого монстра, что посмеет приблизиться. Чем быстрее нажимаешь — тем яростнее раскалываются их перья, чешуя и кости, а экран взрывается искрами и кровавыми бликами, словно каждый тап — последний шанс удержать хаос.


Но это не просто кликер — это прокачка меча и духа. Собирай выпадающие ресурсы, улучшай лезвие, добавляй руны и эволюционируй до легендарного клинка, способного рассечь любую тварь. Заходи офлайн — герой продолжает бить в твоё отсутствие, а твой рейтинг в таблице лидеров растёт с каждым апгрейдом. Соревнуйся в скорости, строй лучшие билды и докажи, что пальцы могут стать не слабым звеном, а самой мощной силой в разрушенном мире.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченные ресурсы

Замороженная валюта

Высокий урон

Высокий прирост ресурсов

Скорость Хака

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 Теги темы: Мод меню, Много урона

Скачать Rpg Idle Clicker (Мод Меню) v1.6.6 MOD APK

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Скачать Rpg Idle Clicker (Мод Меню) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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