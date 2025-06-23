Rpg Idle Clicker (Мод Меню) v1.6.6
Твоя артиллерия — палец, а щит — бессмертная решимость
В Rpg Idle Clicker мир захлестнули орды чудовищ, и твоя единственная надежда — бесконечный ритм тапов. Ты стоишь на краю разрушенного города, пальцы готовы обрушить град из ударов на каждого монстра, что посмеет приблизиться. Чем быстрее нажимаешь — тем яростнее раскалываются их перья, чешуя и кости, а экран взрывается искрами и кровавыми бликами, словно каждый тап — последний шанс удержать хаос.
Но это не просто кликер — это прокачка меча и духа. Собирай выпадающие ресурсы, улучшай лезвие, добавляй руны и эволюционируй до легендарного клинка, способного рассечь любую тварь. Заходи офлайн — герой продолжает бить в твоё отсутствие, а твой рейтинг в таблице лидеров растёт с каждым апгрейдом. Соревнуйся в скорости, строй лучшие билды и докажи, что пальцы могут стать не слабым звеном, а самой мощной силой в разрушенном мире.
Меню модов
Неограниченные ресурсы
Замороженная валюта
Высокий урон
Высокий прирост ресурсов
Скорость Хака
Скачать Rpg Idle Clicker (Мод Меню) v1.6.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.