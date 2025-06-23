Описание

В Rpg Idle Clicker мир захлестнули орды чудовищ, и твоя единственная надежда — бесконечный ритм тапов. Ты стоишь на краю разрушенного города, пальцы готовы обрушить град из ударов на каждого монстра, что посмеет приблизиться. Чем быстрее нажимаешь — тем яростнее раскалываются их перья, чешуя и кости, а экран взрывается искрами и кровавыми бликами, словно каждый тап — последний шанс удержать хаос.





Но это не просто кликер — это прокачка меча и духа. Собирай выпадающие ресурсы, улучшай лезвие, добавляй руны и эволюционируй до легендарного клинка, способного рассечь любую тварь. Заходи офлайн — герой продолжает бить в твоё отсутствие, а твой рейтинг в таблице лидеров растёт с каждым апгрейдом. Соревнуйся в скорости, строй лучшие билды и докажи, что пальцы могут стать не слабым звеном, а самой мощной силой в разрушенном мире.