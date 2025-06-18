Hack and slash clicker (Мод Меню) 0.23
Жми, бей и эволюционируй — кликер для тех, кто любит суперэволюцию всегда
В Hack and slash clicker каждое нажатие — это мощный взрыв атаки и шквал золота. Ты стоишь в центре арены, где волны врагов сметаются в секунды: слаймы, скелеты, демоны — все получают свою порцию кулаков и клинков. Одно касание — и герой обрушивается на толпу; шкала критических ударов растёт, а экран заполняется счётом комбо. Каждый забег всего в пару минут, но азарт схватки цепляет с первой секунды.
Здесь нет шаблонных прокачек — суперэволюция открывает новую форму героя, меняя не только вид, но и умения. Из сундуков выпадают слотки навыков, которые можно сочетать в сотни комбинаций: огненные взрывы, молнии и лечащие щиты. Рандомные баффы и бонусы эволюции подкидывают неожиданные повороты, а каждая неудача возвращает тебе опыт, а не нули. Сессии короткие, но возможностей для тактики и рекордов хватит на вечность.
МОД МЕНЮ
Режим Бога
Добавить драгоценные камни
Скачать Hack and slash clicker (Мод Меню) v0.23 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.