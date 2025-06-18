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Hack and slash clicker (Мод Меню)

Hack and slash clicker (Мод Меню) 0.23

Жми, бей и эволюционируй — кликер для тех, кто любит суперэволюцию всегда
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Версия:
0.23
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HisashiApp
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В Hack and slash clicker каждое нажатие — это мощный взрыв атаки и шквал золота. Ты стоишь в центре арены, где волны врагов сметаются в секунды: слаймы, скелеты, демоны — все получают свою порцию кулаков и клинков. Одно касание — и герой обрушивается на толпу; шкала критических ударов растёт, а экран заполняется счётом комбо. Каждый забег всего в пару минут, но азарт схватки цепляет с первой секунды.


Здесь нет шаблонных прокачек — суперэволюция открывает новую форму героя, меняя не только вид, но и умения. Из сундуков выпадают слотки навыков, которые можно сочетать в сотни комбинаций: огненные взрывы, молнии и лечащие щиты. Рандомные баффы и бонусы эволюции подкидывают неожиданные повороты, а каждая неудача возвращает тебе опыт, а не нули. Сессии короткие, но возможностей для тактики и рекордов хватит на вечность.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Режим Бога

Добавить драгоценные камни

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hack and slash clicker (Мод Меню) v0.23 MOD APK

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Скачать Hack and slash clicker (Мод Меню) 197 Мб Ссылка 2 197 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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