Описание

Фэнтезийный ролевой экшен-кликер бросает тебя в мир, где леса и пустоши кишат злобными тварями, а каждый забег длится всего пять минут. В Hunter RPG: Monster Slayer ты выскакиваешь на карту, отмечаешь цель, махаешь клинками или швыряешь заклинания, собираешь выпавший лут — и решаешь, идти глубже или вернуться к лагерю. За пару убийств растёт комбо, сыплются редкие реликвии, а в конце ждёт босс с уникальным паттерном. Держись, ведь смерть уносит часть добычи, а легенды шепчут о звере уровня «Апекс», чьё сердце откроет путь в закрытую Цитадель.





За пределами быстрых сессий скрыта настоящая глубина: сезонная кампания из 15 локаций, 120 монстров и шесть классов, каждый с древом из 50 навыков. Улучшаешь оружие через систему слияния, вставляешь руны, нанимаешь ворона-питомца, который таскает трофеи, и получаешь пассивные бонусы, даже когда игра свернута. Кроссплатформенный cloud-save, офлайн-режим и честный магазин без «обязательного» доната делают охоту доступной где угодно. Скачай и проверь, какой клинок приведёт тебя к следующей вершине.