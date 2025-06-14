Hunter RPG: Monster Slayer (Мод Меню) 0.7.0
Короткие рейды, большие трофеи и рост силы без ежедневного гринда сегодня
Фэнтезийный ролевой экшен-кликер бросает тебя в мир, где леса и пустоши кишат злобными тварями, а каждый забег длится всего пять минут. В Hunter RPG: Monster Slayer ты выскакиваешь на карту, отмечаешь цель, махаешь клинками или швыряешь заклинания, собираешь выпавший лут — и решаешь, идти глубже или вернуться к лагерю. За пару убийств растёт комбо, сыплются редкие реликвии, а в конце ждёт босс с уникальным паттерном. Держись, ведь смерть уносит часть добычи, а легенды шепчут о звере уровня «Апекс», чьё сердце откроет путь в закрытую Цитадель.
За пределами быстрых сессий скрыта настоящая глубина: сезонная кампания из 15 локаций, 120 монстров и шесть классов, каждый с древом из 50 навыков. Улучшаешь оружие через систему слияния, вставляешь руны, нанимаешь ворона-питомца, который таскает трофеи, и получаешь пассивные бонусы, даже когда игра свернута. Кроссплатформенный cloud-save, офлайн-режим и честный магазин без «обязательного» доната делают охоту доступной где угодно. Скачай и проверь, какой клинок приведёт тебя к следующей вершине.
МОД МЕНЮ
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Скачать Hunter RPG: Monster Slayer (Мод Меню) v0.7.0 MOD APK
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.