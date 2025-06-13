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In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы)

In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы) 1.0.2

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Будучи бессмертным жителем залов Асгарда, ты просыпаешься среди грома, игры Локи и скрытых ходов Одина. In the Halls of Asgard предлагает прожить это напряжение изнутри: решать, смеяться, лгать, заключать клятвы и рассекать небеса на собственной колеснице. Рагнарёк дышит за спиной, богов трясёт от взаимных обид, и именно ты выбираешь, спасать ли дом силой убеждения или покинуть золочёные палаты, оставив небожителей в их бесконечных дрязгах.


Текст — единственный проводник, но его здесь триста тысяч слов: каждый диалог, каждая реплика тянет за собой новую ветку. Ты строишь альянсы, клеймишь врагов, плетёшь интриги, собираешь собственную команду или играешь по старым правилам пантеона. Роль, пол, личные цели — всё поддаётся настройке, а итоги отражаются в отношениях, власти и самой природе грядущего конца мира. Выборов много, последствия ощутимы, а воображение работает так громко, что графика здесь просто не нужна.


Информация о модах
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK

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Скачать In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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