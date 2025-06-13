In the Halls of Asgard (Мод, Без рекламы) 1.0.2
Будучи бессмертным жителем залов Асгарда, ты просыпаешься среди грома, игры Локи и скрытых ходов Одина. In the Halls of Asgard предлагает прожить это напряжение изнутри: решать, смеяться, лгать, заключать клятвы и рассекать небеса на собственной колеснице. Рагнарёк дышит за спиной, богов трясёт от взаимных обид, и именно ты выбираешь, спасать ли дом силой убеждения или покинуть золочёные палаты, оставив небожителей в их бесконечных дрязгах.
Текст — единственный проводник, но его здесь триста тысяч слов: каждый диалог, каждая реплика тянет за собой новую ветку. Ты строишь альянсы, клеймишь врагов, плетёшь интриги, собираешь собственную команду или играешь по старым правилам пантеона. Роль, пол, личные цели — всё поддаётся настройке, а итоги отражаются в отношениях, власти и самой природе грядущего конца мира. Выборов много, последствия ощутимы, а воображение работает так громко, что графика здесь просто не нужна.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.