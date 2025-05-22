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Obey Me! Anime Otome Sim Game (Мод, Неограниченные умения)

Obey Me! Anime Otome Sim Game (Мод, Неограниченные умения) 8.1.13

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Версия:
8.1.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NTT Solmare Corp.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 509
Скриншоты
Описание

Вы встречаетесь или ищете кого-нибудь для свидания? Повинуйся мне! это игра с совершенно новым видом. Это игра, в которой вы можете делиться повседневными историями и эмоциями. Вам интересно, что это за игра, которая может вызвать у вас желание встречаться? Правильно, «Повинуйся мне»! »Ты будешь тем, кого будут преследовать, флиртовать японские парни и девушки. Благодаря новому контенту, привлекательному и совершенному интерфейсу, obey me стала игрой, которую ищут молодые люди. Obey me тоже приветствуется хорошими комментариями.


На что будет похож сюжет «Повинуйся мне»? Когда вы загружаете «Повинуйся мне» на свой телефон, после завершения входа в систему вы будете играть роль девушки, выбранной для обучения по обмену в RAD. Это школа демонов в Девилдоме, направленная на построение отношений между демонами, ангелами и людьми. Когда вы станете студентом по обмену, вам придется попытаться выжить, чтобы вас не съели простые демоны, а также завершить программу обмена студентами, выполнив поставленные задачи. Сначала вам будет представлен DDD, устройство, подобное вашему мобильному телефону, и вам будет предоставлен помощник «Карасу», который проведет вас через игру.


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Заморозить навыки противника
  • Высокий урон от навыков
  • Скорость игры
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Аниме игры на андроид
Аниме игры на андроид
 Теги темы: Аниме

Скачать Obey Me! Anime Otome Sim Game (Мод, Неограниченные умения) v8.1.13 MOD APK

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Скачать Obey Me! Anime Otome Sim Game (Мод, Неограниченные умения) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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