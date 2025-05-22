Описание

Вы встречаетесь или ищете кого-нибудь для свидания? Повинуйся мне! это игра с совершенно новым видом. Это игра, в которой вы можете делиться повседневными историями и эмоциями. Вам интересно, что это за игра, которая может вызвать у вас желание встречаться? Правильно, «Повинуйся мне»! »Ты будешь тем, кого будут преследовать, флиртовать японские парни и девушки. Благодаря новому контенту, привлекательному и совершенному интерфейсу, obey me стала игрой, которую ищут молодые люди. Obey me тоже приветствуется хорошими комментариями.





На что будет похож сюжет «Повинуйся мне»? Когда вы загружаете «Повинуйся мне» на свой телефон, после завершения входа в систему вы будете играть роль девушки, выбранной для обучения по обмену в RAD. Это школа демонов в Девилдоме, направленная на построение отношений между демонами, ангелами и людьми. Когда вы станете студентом по обмену, вам придется попытаться выжить, чтобы вас не съели простые демоны, а также завершить программу обмена студентами, выполнив поставленные задачи. Сначала вам будет представлен DDD, устройство, подобное вашему мобильному телефону, и вам будет предоставлен помощник «Карасу», который проведет вас через игру.