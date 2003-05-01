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Blades of Deceron (Мод Меню)

Blades of Deceron (Мод Меню) 0.1.4

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Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dreamon Studios
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
150
Скриншоты
Описание

Blades of Deceron — это захватывающая средневековая фэнтезийная ролевая игра, которая погружает игроков в мир политических интриг, эпических сражений и борьбы за власть. В этой игре вам предстоит выбрать одну из четырех могущественных фракций: Королевство Браририан, Священную Империю Азивния, Королевство Элухис или Кланы Валтира. Каждая из фракций имеет свои уникальные силы, истории и цели, что открывает бесконечные возможности для стратегического мышления.


Сюжет игры разворачивается на раздираемом войной континенте Децерон, где фракции сражаются за контроль над землями, разоренными кровопролитными битвами. В этом мире вы должны возглавить свою армию, собирать ресурсы, строить альянсы и бороться с бандитами, чтобы стать истинным лидером. Сможете ли вы принести долгожданный мир, или выберете путь завоеваний и разрушения? В Blades of Deceron ваши решения имеют значение, а каждое сражение открывает новые возможности и повороты сюжета.


Информация о модах

1. Увеличить статистику

2. Увеличить здоровье игрока

3. Меню модов


Примечание : Вам нужно использовать следующее сканирование дважды, прежде чем нажать «Изменить», чтобы оно работало правильно. Вы можете попробовать другие вещи в играх, например, золото, если оно тоже изменится, просто сделайте то, что я сделал в видео.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Blades of Deceron (Мод Меню) v0.1.4 MOD APK

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Скачать Blades of Deceron (Мод Меню) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

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