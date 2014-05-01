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Harvest Moon: Home Sweet Home (Мод, Много денег)

Harvest Moon: Home Sweet Home (Мод, Много денег) 1.30

Верните процветание родной деревне
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Версия:
1.30
Требования:
Android 9
Разработчик:
Natsume Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 975 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63
Скриншоты
Описание

Harvest Moon: Home Sweet Home приглашает вас вернуться в уютную деревню Альба, где свежие овощи и рыба — основа жизни местных фермеров и рыболовов. Когда-то процветающая, теперь она нуждается в вашей помощи, чтобы вновь расцвести. Сможете ли вы вдохнуть в неё новую жизнь, превратив забытый уголок в оживлённый центр сельского хозяйства и туризма?


Исследуйте живописные окрестности, воссоединитесь с другом детства и познакомьтесь с жителями, каждый из которых готов внести свой вклад в возрождение деревни. Улучшайте инфраструктуру, привлекайте новых жителей и туристов, чтобы Альба снова заняла достойное место на карте. Harvest Moon: Home Sweet Home — это история о дружбе, возрождении и заботе о родных местах. Готовы ли вы вернуть Альбе её былое величие?


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Harvest Moon: Home Sweet Home (Мод, Много денег) 975 Мб Ссылка 2 975 Мб

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Отзывы о Harvest Moon: Home Sweet Home (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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89885586058
89885586058 4 января 2025 09:29
Классный сервис с большим количеством игр для телефона. Качала несколько раз. Все просто, понято и удобно. Рекомендую!
+1
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