Описание

Harvest Moon: Home Sweet Home приглашает вас вернуться в уютную деревню Альба, где свежие овощи и рыба — основа жизни местных фермеров и рыболовов. Когда-то процветающая, теперь она нуждается в вашей помощи, чтобы вновь расцвести. Сможете ли вы вдохнуть в неё новую жизнь, превратив забытый уголок в оживлённый центр сельского хозяйства и туризма?





Исследуйте живописные окрестности, воссоединитесь с другом детства и познакомьтесь с жителями, каждый из которых готов внести свой вклад в возрождение деревни. Улучшайте инфраструктуру, привлекайте новых жителей и туристов, чтобы Альба снова заняла достойное место на карте. Harvest Moon: Home Sweet Home — это история о дружбе, возрождении и заботе о родных местах. Готовы ли вы вернуть Альбе её былое величие?