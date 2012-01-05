Описание

Dark Clan: Squad Idle RPG - это захватывающая игра, в которой вы создаете свою непобедимую команду и сражаетесь с врагами вместе с более чем 60 могущественными товарищами из 15 разных классов. Вам предстоит разблокировать новые способности, объединяя героев высокого класса, чтобы усилить вашу команду. Каждый из героев имеет свою уникальную предысторию, которую вы можете узнать, играя в игру. Путешествуя по земле, вы будете искать могущественных воинов, готовых присоединиться к вашей команде. Среди них ронины-затворники, опытные рыцари и таинственные маги, каждый из которых приносит свой вклад в ваше дело.





Определяя уникальные сильные стороны каждого бойца, вы сможете создавать комбинации, способные покорить легионы врагов. Dark Clan: Squad Idle RPG предоставляет вам возможность разработать свою стратегию и сразиться с многочисленными вызовами в этом захватывающем мире.



