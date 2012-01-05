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Dark Clan: Squad Idle RPG (Мод меню)

Dark Clan: Squad Idle RPG (Мод меню) 1.0.64

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Версия:
1.0.64
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
gameberry studio(Idle RPG, Simulation)
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
851
Скриншоты
Описание

Dark Clan: Squad Idle RPG - это захватывающая игра, в которой вы создаете свою непобедимую команду и сражаетесь с врагами вместе с более чем 60 могущественными товарищами из 15 разных классов. Вам предстоит разблокировать новые способности, объединяя героев высокого класса, чтобы усилить вашу команду. Каждый из героев имеет свою уникальную предысторию, которую вы можете узнать, играя в игру. Путешествуя по земле, вы будете искать могущественных воинов, готовых присоединиться к вашей команде. Среди них ронины-затворники, опытные рыцари и таинственные маги, каждый из которых приносит свой вклад в ваше дело.


Определяя уникальные сильные стороны каждого бойца, вы сможете создавать комбинации, способные покорить легионы врагов. Dark Clan: Squad Idle RPG предоставляет вам возможность разработать свою стратегию и сразиться с многочисленными вызовами в этом захватывающем мире.



Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Режим бога
  • Замороженная валюта
  • Замороженные ресурсы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Dark Clan: Squad Idle RPG (Мод меню) v1.0.64 MOD APK

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