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Idle Dungeon Raiders (Мод меню)

Idle Dungeon Raiders (Мод меню) 0.1.107

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pyre Games
Версия:
0.1.107
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.PyreGames.IdleDungeon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 324

Idle Dungeon Raiders - это захватывающая игра в жанре "ожидание", в которой вы будете создавать могучую команду героев и вести их через опасные подземелья, полные монстров и сокровищ. Как мастер подземелий, вам предстоит набирать и улучшать героев, снаряжать их, и отправлять их на поиски приключений в процедурно генерируемых подземельях.


Одна из уникальных особенностей игры - это то, что ваши герои будут продолжать сражаться даже тогда, когда вы не играете. Это означает, что вы сможете собирать награды и ресурсы даже в оффлайн-режиме, что делает игру более увлекательной и доступной для всех.


Через стратегические улучшения и выход на пенсию вы сможете создать непобедимую команду, которая справится с любыми вызовами подземелий и соберет эпическую добычу. Idle Dungeon Raiders предлагает веселое и увлекательное путешествие в мире фэнтези, где ваша команда героев станет настоящими легендами.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченный урон

2. Неограниченная защита

3. Меню разработчика

 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Dungeon Raiders (Мод меню) 0.1.107 взлом

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Скачать Idle Dungeon Raiders (Мод меню)
180 Мб
Ссылка 2
180 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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