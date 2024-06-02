Idle Dungeon Raiders - это захватывающая игра в жанре "ожидание", в которой вы будете создавать могучую команду героев и вести их через опасные подземелья, полные монстров и сокровищ. Как мастер подземелий, вам предстоит набирать и улучшать героев, снаряжать их, и отправлять их на поиски приключений в процедурно генерируемых подземельях.





Одна из уникальных особенностей игры - это то, что ваши герои будут продолжать сражаться даже тогда, когда вы не играете. Это означает, что вы сможете собирать награды и ресурсы даже в оффлайн-режиме, что делает игру более увлекательной и доступной для всех.





Через стратегические улучшения и выход на пенсию вы сможете создать непобедимую команду, которая справится с любыми вызовами подземелий и соберет эпическую добычу. Idle Dungeon Raiders предлагает веселое и увлекательное путешествие в мире фэнтези, где ваша команда героев станет настоящими легендами.