Super Sword - Idle RPG (Мод меню) 1.0.33
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Voxel Cube Games
Версия:
1.0.33
Обновлено:
Вчера, 20:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
865
Super Sword - Idle RPG - это захватывающий ролевой проект с бесконечным игровым процессом и привлекательным фэнтезийным миром. В этой игре игроки отправляются в захватывающее приключение, сражаясь с разнообразными противниками, исследуя миры и развивая своего героя.
Главные особенности игры включают в себя создание собственного персонажа на основе доступных вариантов, разработку тактики прохождения и сражения с опасными врагами. Игроки также получат доступ к различному луту, артефактам и навыкам, что позволит им улучшать своего персонажа и становиться сильнее. Красочные локации и секретные места добавляют разнообразие в игровой процесс, не давая заскучать.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Режим бога
- Неограниченное золото* (установлено по умолчанию)
- Неограниченное количество бриллиантов* (установлено по умолчанию)
Примечание . Никогда не уменьшайте количество, сначала нужно достаточное количество.
Скачать Super Sword - Idle RPG (Мод меню) 1.0.33 взлом
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