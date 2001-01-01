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Super Sword - Idle RPG (Мод меню)

Super Sword - Idle RPG (Мод меню) 1.0.33

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Voxel Cube Games
Версия:
1.0.33
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.voxgames.supersword
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
865

Super Sword - Idle RPG - это захватывающий ролевой проект с бесконечным игровым процессом и привлекательным фэнтезийным миром. В этой игре игроки отправляются в захватывающее приключение, сражаясь с разнообразными противниками, исследуя миры и развивая своего героя.


Главные особенности игры включают в себя создание собственного персонажа на основе доступных вариантов, разработку тактики прохождения и сражения с опасными врагами. Игроки также получат доступ к различному луту, артефактам и навыкам, что позволит им улучшать своего персонажа и становиться сильнее. Красочные локации и секретные места добавляют разнообразие в игровой процесс, не давая заскучать.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Режим бога
  • Неограниченное золото* (установлено по умолчанию)
  • Неограниченное количество бриллиантов* (установлено по умолчанию)

Примечание . Никогда не уменьшайте количество, сначала нужно достаточное количество.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Super Sword - Idle RPG (Мод меню) 1.0.33 взлом

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MOD
190 Мб
МОД (Ссылка 2)
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Super Sword - Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 1 января 2024 13:06
Сработало только один раз. После второго и последующего запуска игры выдает ошибку
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