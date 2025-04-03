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Bionics (Мод меню)

Bionics (Мод меню) 2.6.1

Станьте героем зомби-апокалипсиса
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Версия:
2.6.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
891
Скриншоты
Описание

Bionics переносит вас в мрачный мир, где человечество сталкивается с угрозой зомби-апокалипсиса. Возьмите на себя роль Бионического Героя, вооружённого передовыми бионическими технологиями, и сразитесь с ордами нежити, используя мощные навыки, разнообразное оружие и впечатляющие визуальные эффекты.


Исследуйте разрушенные локации, улучшайте своё снаряжение и отбивайтесь от всё более опасных врагов. Bionics предлагает динамичные битвы, увлекательный геймплей и атмосферу выживания, где каждый ваш шаг может стать решающим в борьбе за будущее человечества. Готовы ли вы принять вызов?


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Бесплатная покупка в приложении
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Bionics (Мод меню) v2.6.1 MOD APK

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Скачать Bionics (Мод меню) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

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