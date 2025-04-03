Описание

Bionics переносит вас в мрачный мир, где человечество сталкивается с угрозой зомби-апокалипсиса. Возьмите на себя роль Бионического Героя, вооружённого передовыми бионическими технологиями, и сразитесь с ордами нежити, используя мощные навыки, разнообразное оружие и впечатляющие визуальные эффекты.





Исследуйте разрушенные локации, улучшайте своё снаряжение и отбивайтесь от всё более опасных врагов. Bionics предлагает динамичные битвы, увлекательный геймплей и атмосферу выживания, где каждый ваш шаг может стать решающим в борьбе за будущее человечества. Готовы ли вы принять вызов?