Версия:
2.6.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
891
Описание
Bionics переносит вас в мрачный мир, где человечество сталкивается с угрозой зомби-апокалипсиса. Возьмите на себя роль Бионического Героя, вооружённого передовыми бионическими технологиями, и сразитесь с ордами нежити, используя мощные навыки, разнообразное оружие и впечатляющие визуальные эффекты.
Исследуйте разрушенные локации, улучшайте своё снаряжение и отбивайтесь от всё более опасных врагов. Bionics предлагает динамичные битвы, увлекательный геймплей и атмосферу выживания, где каждый ваш шаг может стать решающим в борьбе за будущее человечества. Готовы ли вы принять вызов?
Информация о модах
- Меню Мод
- Множитель урона
- Режим Бога
- Бесплатная покупка в приложении
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