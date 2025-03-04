Drive World: Шашки По Городу (Мод, Много денег) 1.0.2
Создайте идеальный автомобиль и покорите городские трассы
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
102SQUAD
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 221 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 681
Описание
Drive World: Шашки По Городу — это захватывающая гоночная игра, где вы сможете выбрать и настроить свой автомобиль, доведя его до совершенства. Проявите свой стиль, меняя окраску, обода, спойлеры и тонировку окон, чтобы выделиться на городских дорогах.
Вас ждут головокружительные гонки и адреналиновые заезды, где скорость и мастерство — ключ к победе. Покорите городские трассы, обгоняйте соперников и станьте настоящим королём дорог! Drive World — это идеальное сочетание кастомизации и динамичного геймплея для всех любителей авто и скорости.
Информация о модах
Много денег
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