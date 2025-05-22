Описание

Dumb Ways to Survive NETFLIX — это увлекательное приключение на выживание, где вы играете за милую, но неуклюжую фасолинку. Потерявшись в дикой природе, вам предстоит охотиться, собирать ресурсы и готовить всё необходимое для выживания, стараясь не стать жертвой собственных ошибок.





Исследуйте интерактивный мир, полный опасностей и соблазнительных животных, и возвращайтесь домой в Фасолеленд. А если вы всё же погибнете по глупости, всегда можно попробовать снова. Dumb Ways to Survive NETFLIX — это новое дополнение к культовой серии, которое объединяет юмор, сложные испытания и увлекательный roguelike-геймплей. Сможете ли вы выжить или поддадитесь своему глупому началу?