Dumb Ways to Survive NETFLIX (Мод, Unlocked) 1.3.55
Забавное выживание в мире фасолинок
Dumb Ways to Survive NETFLIX — это увлекательное приключение на выживание, где вы играете за милую, но неуклюжую фасолинку. Потерявшись в дикой природе, вам предстоит охотиться, собирать ресурсы и готовить всё необходимое для выживания, стараясь не стать жертвой собственных ошибок.
Исследуйте интерактивный мир, полный опасностей и соблазнительных животных, и возвращайтесь домой в Фасолеленд. А если вы всё же погибнете по глупости, всегда можно попробовать снова. Dumb Ways to Survive NETFLIX — это новое дополнение к культовой серии, которое объединяет юмор, сложные испытания и увлекательный roguelike-геймплей. Сможете ли вы выжить или поддадитесь своему глупому началу?
Полная версия
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.