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Dumb Ways to Survive NETFLIX (Мод, Unlocked)

Dumb Ways to Survive NETFLIX (Мод, Unlocked) 1.3.55

Забавное выживание в мире фасолинок
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Версия:
1.3.55
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Приключения / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 19:05
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 617 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
124
Скриншоты
Описание

Dumb Ways to Survive NETFLIX — это увлекательное приключение на выживание, где вы играете за милую, но неуклюжую фасолинку. Потерявшись в дикой природе, вам предстоит охотиться, собирать ресурсы и готовить всё необходимое для выживания, стараясь не стать жертвой собственных ошибок.


Исследуйте интерактивный мир, полный опасностей и соблазнительных животных, и возвращайтесь домой в Фасолеленд. А если вы всё же погибнете по глупости, всегда можно попробовать снова. Dumb Ways to Survive NETFLIX — это новое дополнение к культовой серии, которое объединяет юмор, сложные испытания и увлекательный roguelike-геймплей. Сможете ли вы выжить или поддадитесь своему глупому началу?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Dumb Ways to Survive NETFLIX (Мод, Unlocked) v1.3.55 MOD APK

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Скачать Dumb Ways to Survive NETFLIX (Мод, Unlocked) 617 Мб Ссылка 2 617 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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