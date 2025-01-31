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Survival War: Adventure RPG (Мод меню)

Survival War: Adventure RPG (Мод меню) 2.1.4

Сражайтесь за выживание в мире киберпанк-апокалипсиса
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Версия:
2.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameeStudio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
192
Скриншоты
Описание

Survival War: Adventure RPG переносит вас в разрушенный мир, где реальность изменилась из-за удара астероида. Этот катаклизм породил ужасающие мутации, превращая привычные объекты в смертоносных хищников. Выживите в этой опасной киберпанк-пустоши, где каждый шаг может стать последним.


Исследуйте опасные локации, сражайтесь с мутантами и раскройте тайны катастрофы. Вас ждут динамичные сражения, уникальная атмосфера и непростые выборы, от которых зависит судьба человечества. Survival War: Adventure RPG — это смесь напряжённого экшена и глубокой истории, которая увлечёт любителей постапокалиптических приключений.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Валюта никогда не падает
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Survival War: Adventure RPG (Мод меню) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб

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