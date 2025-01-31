Survival War: Adventure RPG (Мод меню) 2.1.4
Сражайтесь за выживание в мире киберпанк-апокалипсиса
Версия:
2.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameeStudio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
192
Описание
Survival War: Adventure RPG переносит вас в разрушенный мир, где реальность изменилась из-за удара астероида. Этот катаклизм породил ужасающие мутации, превращая привычные объекты в смертоносных хищников. Выживите в этой опасной киберпанк-пустоши, где каждый шаг может стать последним.
Исследуйте опасные локации, сражайтесь с мутантами и раскройте тайны катастрофы. Вас ждут динамичные сражения, уникальная атмосфера и непростые выборы, от которых зависит судьба человечества. Survival War: Adventure RPG — это смесь напряжённого экшена и глубокой истории, которая увлечёт любителей постапокалиптических приключений.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Валюта никогда не падает
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