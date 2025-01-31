Описание

Survival War: Adventure RPG переносит вас в разрушенный мир, где реальность изменилась из-за удара астероида. Этот катаклизм породил ужасающие мутации, превращая привычные объекты в смертоносных хищников. Выживите в этой опасной киберпанк-пустоши, где каждый шаг может стать последним.





Исследуйте опасные локации, сражайтесь с мутантами и раскройте тайны катастрофы. Вас ждут динамичные сражения, уникальная атмосфера и непростые выборы, от которых зависит судьба человечества. Survival War: Adventure RPG — это смесь напряжённого экшена и глубокой истории, которая увлечёт любителей постапокалиптических приключений.