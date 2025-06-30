Описание

Встаньте на защиту миров вместе с Зулой и её командой наемников, вступив в опасное путешествие через волшебные земли. Организация «Союз» борется с угрозой монстров, раздавая щедрые награды тем, кто осмелится вступить в бой. Погрузитесь в историю, где каждое решение приближает к победе или поражению.





Испытайте уникальный геймплей в жанре rogue-like, собирайте мощных героев и снаряжение, изучайте навыки и ведите стратегические битвы. Меняйте тактики на лету, чтобы выжить в опасных сражениях. Сможете ли вы провести свою группу наемников через все испытания и победить могущественный камень?