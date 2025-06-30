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Tag Tag Survival (Мод меню)

Tag Tag Survival (Мод меню) v1.13.287

Захватывающие битвы и выживание в мире опасностей

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Версия:
1.13.287
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MNM Soft Co., Ltd.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 01:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 490 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
104
Описание

Встаньте на защиту миров вместе с Зулой и её командой наемников, вступив в опасное путешествие через волшебные земли. Организация «Союз» борется с угрозой монстров, раздавая щедрые награды тем, кто осмелится вступить в бой. Погрузитесь в историю, где каждое решение приближает к победе или поражению.


Испытайте уникальный геймплей в жанре rogue-like, собирайте мощных героев и снаряжение, изучайте навыки и ведите стратегические битвы. Меняйте тактики на лету, чтобы выжить в опасных сражениях. Сможете ли вы провести свою группу наемников через все испытания и победить могущественный камень?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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