Встаньте на защиту миров вместе с Зулой и её командой наемников, вступив в опасное путешествие через волшебные земли. Организация «Союз» борется с угрозой монстров, раздавая щедрые награды тем, кто осмелится вступить в бой. Погрузитесь в историю, где каждое решение приближает к победе или поражению.
Испытайте уникальный геймплей в жанре rogue-like, собирайте мощных героев и снаряжение, изучайте навыки и ведите стратегические битвы. Меняйте тактики на лету, чтобы выжить в опасных сражениях. Сможете ли вы провести свою группу наемников через все испытания и победить могущественный камень?
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Скачать Tag Tag Survival (Мод меню) v1.13.287 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.