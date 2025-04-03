Описание

Ninja Raiden Revenge — это хардкорный экшен о мести, чести и сверхъестественной угрозе, восставшей из мифа. Ороти — восьмиголовая змея, чудовище из древней легенды, вернулся, чтобы снова залить мир кровью. Деревня за деревней исчезает с лица земли, пока зверь не добирается до последней преграды — деревни Ветра, дома ниндзя. И только один выжил — Райден, последний из клана, прямой потомок Сусаноо, бога, который однажды уже победил это зло.





Теперь Ninja Raiden Revenge — это твоя история: путь по разрушенным землям, сражения с демоническими слугами, опасные боссы и требовательный платформенный экшен. Быстрые удары, ловкость, реакция и точность решают всё. Это игра, где ты не просто бежишь вперёд — ты идёшь по следам смерти, чтобы вернуть баланс и исполнить долг. Райден не герой по выбору. Он — последний шанс человечества. И у него нет права на ошибку.