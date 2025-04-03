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Ninja Raiden Revenge (Мод меню)

Ninja Raiden Revenge 2.0.8

Мод менюРежим бога

Когда древнее зло восстало вновь — остался только один, кто способен дать отпор
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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tenda Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Ninja Raiden Revenge — это хардкорный экшен о мести, чести и сверхъестественной угрозе, восставшей из мифа. Ороти — восьмиголовая змея, чудовище из древней легенды, вернулся, чтобы снова залить мир кровью. Деревня за деревней исчезает с лица земли, пока зверь не добирается до последней преграды — деревни Ветра, дома ниндзя. И только один выжил — Райден, последний из клана, прямой потомок Сусаноо, бога, который однажды уже победил это зло.


Теперь Ninja Raiden Revenge — это твоя история: путь по разрушенным землям, сражения с демоническими слугами, опасные боссы и требовательный платформенный экшен. Быстрые удары, ловкость, реакция и точность решают всё. Это игра, где ты не просто бежишь вперёд — ты идёшь по следам смерти, чтобы вернуть баланс и исполнить долг. Райден не герой по выбору. Он — последний шанс человечества. И у него нет права на ошибку.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Никакого повреждения от ловушки
  • Высокий урон/режим Бога
  • Увеличить добычу
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Ninja Raiden Revenge (Мод меню) v2.0.8 MOD APK

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Скачать Ninja Raiden Revenge (Мод меню) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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