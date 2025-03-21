Описание

R.E.P.O. Mobile — это не просто хоррор, а коллективный кошмар, в который вы падаете вместе с друзьями. Шестеро отчаянных — против темноты, паранормального ужаса и странных желаний неведомого создателя. Ваша цель — добыть объекты, кажущиеся ценными… но только если не разбить их по пути. Физика тут не ради забавы — каждый неловкий шаг, каждая дрожащая рука может стать последней. Осторожность важна так же, как и умение не орать в микрофон от ужаса.





R.E.P.O. Mobile затягивает своей атмосферой: голосовой чат превращает игру в паническую симфонию, монстры не прощают ошибок, а каждый рейд — это испытание на координацию, реакцию и выдержку. Ваш захватный инструмент — единственное, что стоит между вами и полной неудачей, а ещё… он очень капризен. Игра держит в постоянном напряжении и отлично передаёт чувство коллективного страха, где дружба — это хрупкий элемент, особенно когда кто-то случайно уронил "ценную вещицу".