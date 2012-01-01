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The House in Fata Morgana (Мод, Unlocked)

The House in Fata Morgana 1.0.0

Unlocked

Погружение в мрачные тайны: трагедия, любовь и забвение ушедших эпох
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

The House in Fata Morgana открывает перед вами завораживающую историю, где забытые образы прошлого переплетаются с печальными судьбами. Проснувшись в древнем особняке, вы оказываетесь на пороге необъяснимых событий: каждая запылённая дверь уводит в новую эпоху, наполненную любовью, потерями, предательством и глубокой скорбью. Таинственная горничная, словно проводник между мирами, мягко вводит вас в атмосферу давних трагедий, где эхо минувших лет звучит в каждом углу, а портреты давно ушедших людей шепчут о нераскрытых секретах.


Со временем вы начинаете собирать осколки судьбы, обретая понимание не только боли утрат, но и красоты минувших мгновений. История превращается в путешествие внутрь тайны прошлого, где каждая деталь особняка раскрывает загадочные судьбы его обитателей. Каждое переживание оставляет неизгладимый след, даруя возможность задуматься о вечных вопросах любви и утраты, где свет и тьма сплетаются в единый, трогательный эпос.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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