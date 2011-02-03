android-1.ru / Игры / Приключения / IMSCARED (Мод, Unlocked)
IMSCARED (Мод, Unlocked)

IMSCARED (Мод, Unlocked) 1.0.21

Погружение в мир неизведанных кошмаров: ловушки разума и опасные иллюзии
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ivan Zanotti's MyMadness Works
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Imscared вы оказываетесь в мрачном мире, где каждый уголок проникнут страхом и неизбежной тревогой. Эта игра ужасов от первого лица приглашает вас окунуться в лабиринт заброшенных коридоров и затхлых помещений, где реальность переплетается с видениями и зловещими предчувствиями. Ваша миссия — находить ключи, открывать заветные двери и искать выход из этого запутанного мира, сталкиваясь с ловушками, создающими атмосферу чистого ужас. Каждое ваше действие несёт элемент неожиданности, а поворот в коридоре может открыть новые испытания, усиливая пульс и заставляя сердце биться быстрее.


По мере продвижения по тёмным залам и коридорам, игра постоянно меняет ваши ожидания и бросает вызов логике восприятия, превращая каждый шаг в рискованное приключение. Нереальные картины и скрытые символы на обветшалых стенах становятся проводниками в мир, где грань между сном и явью стирается, а тени обретают зловещую жизнь. Вас ждёт сюрреалистический опыт, наполненный загадками и мистическими знаками, который превращает исследование заброшенных пространств в непрекращающийся поиск правды, скрытой за занавесом иллюзии. Здесь обман и реальность сплетаются в единую сеть, где каждое принятое решение имеет решающее значение, а игра готова подкидывать неожиданные повороты, не давая забыть о своей жуткой природе.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Unlocked

Скачать IMSCARED (Мод, Unlocked) v1.0.21 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать IMSCARED (Мод, Unlocked) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Pirate’s Wrath
Pirate’s Wrath
Version: 1.0.0
ALTTL: Seeing Stars (Полная версия)
ALTTL: Seeing Stars (Полная версия)
Version: 3.2.11
Songs of Conquest Mobile (Мод, Unlocked)
Songs of Conquest Mobile (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.9
Lara Croft: Guardian of Light (Мод, Unlocked)
Lara Croft: Guardian of Light (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.1RC14
RainCity (Мод, Unlocked)
RainCity (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.21
Eternal Empire: : ЭПОХИ ВОИНОВ (Мод меню)
Eternal Empire: : ЭПОХИ ВОИНОВ (Мод меню)
Version: 1.1.12
Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег)
Эпоха Империй Премиум (Мод, Много денег)
Version: 1.0.48
Снусмумрик: Мелодия Муми-дола (Полная версия)
Снусмумрик: Мелодия Муми-дола (Полная версия)
Version: 0.9.2

Отзывы о IMSCARED (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив