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The Forest Quartet (Полная версия)

The Forest Quartet (Полная версия) 1.0.0

Погрузитесь в волшебную историю, где музыка и духи сплетаются в единое целое
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 679 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

The Forest Quartet – это симпатичная и глубокая головоломка с сюжетной линией, которая постепенно раскрывается перед вашими глазами. В центре истории – отношения между загадочным духом и умершей солисткой, чье прекрасное исполнение навсегда запало в сердце главного героя. Не желая, чтобы талант и нереализованные жизненные планы ушли в небытие, он стремится возродить её наследие, организовав необычный концерт, который станет данью памяти и символом надежды.


Погрузитесь в атмосферу, где красивая графика и чарующее звуковое сопровождение создают незабываемое впечатление, а каждый уровень приближает вас к разгадке тайн прошлого. The Forest Quartet предлагает вам длительное и насыщенное приключение, наполненное эмоциональными моментами и множеством положительных особенностей, делающих его отличной находкой для фанатов приключенческих развлечений.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Forest Quartet (Полная версия) 679 Мб Ссылка 2 679 Мб
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