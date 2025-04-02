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The Throne (Мод, Unlocked)

The Throne 1.0.0

Unlocked

Рыцарь, замок, орки — классика, но с характером и жёсткой проверкой навыков
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
BeByte
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 747 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

The Throne кидает тебя в самое сердце мрачного замка, где правит орочий диктатор Бодрак. Тут нет простых путей — только запутанные коридоры, скрытые проходы и куча ловушек. Всё сделано в олдскульной 2.5D пиксельной эстетике, но ощущения — как в современных метроидваниях: за каждым углом — проверка на внимательность и реакцию. Герой Эдер не супермен, но с правильной экипировкой и хорошим таймингом способен дать отпор даже самым жёстким боссам.


Каждая локация в The Throne требует своей тактики. Где-то придётся играть от уворота, где-то — от урона. Сложность растёт, фарм нужен, а битвы не прощают халатности. Тут не получится просто кликать вперёд — каждое решение, каждый апгрейд, каждая победа чувствуется заслуженной. И когда дверь в тронный зал наконец-то открывается — ощущаешь, что прошёл путь настоящего героя.


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 Теги темы: Unlocked

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