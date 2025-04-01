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Elvenrage: Fight and Survive (Мод Меню)

Elvenrage: Fight and Survive 1.0.2

Мод меню

Мир, где ты — дичь на охоте, если не возьмёшь лук и меч
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Elvenrage: Fight and Survive кидает тебя в тёмные времена, где орки правят, а выживание — уже подвиг. Ты играешь за эльфийку, но не из тех, что прячутся в лесах. Это воина до мозга костей: точный выстрел из лука, уверенное фехтование, готовность встретить врага лицом к лицу. Здесь нет спокойных дней — каждый квест — бой, каждое утро — новый вызов. Но сражения — не всё. Нужно строить. Без базы, без башен, без защиты — ты просто мишень.


Elvenrage: Fight and Survive не даёт расслабиться. Ты будешь охотиться, обороняться, ставить ловушки, усиливать базу и искать ресурсы, чтобы не пасть в этой мясорубке. Главная героиня — не только солдат, но и стратег. Линия между выживанием и поражением — тонкая. Тут нужно действовать быстро, думать на опережение и каждый раз быть готовой к новой волне врагов. В этом мире слабым нет места — либо ты дерёшься, либо становишься добычей.


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 Теги темы: Мод меню

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