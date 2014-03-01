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The Last Game (Мод, Много душ)

The Last Game 1.5.2

В этом аду каждый шаг — ставка, а каждая находка может спасти
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Версия:
1.5.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Frédéric Julian
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

The Last Game бросает тебя в глубокое, опасное подземелье, где решения важнее реакции. Вдохновлённый классикой вроде Isaac и Tiny Rogues, этот roguelite не прощает ошибок. Более сотни предметов, дикие комбо, нестандартные билды и десяток героев, у каждого из которых свои фишки. Здесь не получится выбрать одного и тащить — игра подталкивает к экспериментам. Иногда — на грани фола.


Каждая комната — шанс разбогатеть или моментально сдохнуть. The Last Game умеет наградить за смелость, но также безжалостен к самоуверенности. Построить имбовую сборку? Можно. Но сперва пройди через огонь. Планируй каждый шаг, чекай, что падает, и знай: неудачный выбор может закончить забег прямо здесь. А когда всё срастётся — чувствуешь, что не зря потел. Это и есть кайф.


Информация о модах

Безграничная Душа

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Скачать The Last Game (Мод, Много душ) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

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