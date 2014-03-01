Описание

The Last Game бросает тебя в глубокое, опасное подземелье, где решения важнее реакции. Вдохновлённый классикой вроде Isaac и Tiny Rogues, этот roguelite не прощает ошибок. Более сотни предметов, дикие комбо, нестандартные билды и десяток героев, у каждого из которых свои фишки. Здесь не получится выбрать одного и тащить — игра подталкивает к экспериментам. Иногда — на грани фола.





Каждая комната — шанс разбогатеть или моментально сдохнуть. The Last Game умеет наградить за смелость, но также безжалостен к самоуверенности. Построить имбовую сборку? Можно. Но сперва пройди через огонь. Планируй каждый шаг, чекай, что падает, и знай: неудачный выбор может закончить забег прямо здесь. А когда всё срастётся — чувствуешь, что не зря потел. Это и есть кайф.