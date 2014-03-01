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Populus Run (Мод, Бесплатные покупки)

Populus Run 3.4.2

Бесплатные покупки

Динамичное испытание управления: скорость, стратегия и командная гармония
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Версия:
3.4.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FIFTYTWO
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 501 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Populus Run вас ждёт нетрадиционный раннер, где вы управляете толпой людей в стремительном забеге по разнообразным уровням. Игра предлагает бесплатный доступ к первым уровням без рекламы, позволяя насладиться динамикой и увлекательным геймплеем, а с помощью единой покупки в приложении вы навсегда разблокируете полную версию. Здесь каждое мгновение имеет значение, и ваша задача — грамотно распределять внимание между многочисленными персонажами, преодолевая препятствия и сохраняя контроль над толпой в условиях хаоса и быстрого темпа.


Погрузитесь в мир, где стратегия сочетается с интуитивным управлением, и только мгновенные решения помогут вам добиться успеха. Populus Run дарит уникальный опыт, заставляя балансировать между скоростью и тактическим мышлением, открывая новые уровни сложности и возможности для улучшения навыков. Управляйте своей толпой, исследуйте динамичные трассы и наслаждайтесь игрой, которая превращает обычный раннер в настоящее испытание для настоящих мастеров стратегии.


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Скачать Populus Run (Мод, Бесплатные покупки) v3.4.2 MOD APK

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Скачать Populus Run (Мод, Бесплатные покупки) 501 Мб Ссылка 2 501 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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