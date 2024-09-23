android-1.ru / Игры / Экшен / War Thunder Mobile (Полная версия)
War Thunder Mobile (Полная версия)

War Thunder Mobile 1.14.0.101

Без рекламы
3
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.14.0.101
Требования:
Android 10
Разработчик:
Gaijin Distribution KFT
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 813
Скриншоты
Описание

War Thunder Mobile - это официальный перенос знаменитого ММО PvP экшена на мобильные платформы, который радует игроков полноценным игровым опытом, который они полюбили в оригинальной версии. Игра предоставляет впечатляющую графику и множество возможностей, а также сохраняет аутентичность и детализацию моделей техники, что присутствует в оригинальной версии игры.


С игрой War Thunder Mobile игроки получают доступ к сотням аутентичных и детально проработанных моделей техники от разных стран, позволяя им по-настоящему ощутить атмосферу сражений и войны. Они смогут участвовать в захватывающих сражениях на земле, в воздухе и на воде, что добавляет разнообразия и интереса в игровой процесс. Игроки также имеют возможность улучшать свою технику, открывать новые модели и постепенно становиться опытными бойцами. В игре предоставлены различные режимы и реалистичные условия сражений, что добавляет глубину и сложность игровому опыту.


Для фанатов оригинала и новичков War Thunder Mobile предоставляет шанс окунуться в захватывающий мир сражений и тактики, где они могут проявить свои навыки и стать настоящими воинами. Эта игра стоит внимания тем, кто ценит качественные и реалистичные военные симуляторы.


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать War Thunder Mobile (Полная версия) v1.14.0.101 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать War Thunder Mobile (Полная версия) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Secret Tower 500F (IDLE RPG) (Мод, Один удар)
Secret Tower 500F (IDLE RPG) (Мод, Один удар)
Version: 101
Only Up: онлайн паркур (Полная версия)
Only Up: онлайн паркур (Полная версия)
Version: 1.0.0
Dead Life : Zombie Shooter 3D (Полная версия)
Dead Life : Zombie Shooter 3D (Полная версия)
Version: 1.0.1
Real Drive - Настоящий драйв (Полная версия)
Real Drive - Настоящий драйв (Полная версия)
Version: 1
Granny and Grandpa 5: Origin (Мод, Без рекламы)
Granny and Grandpa 5: Origin (Мод, Без рекламы)
Version: 0.28
Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога)
Queen's Knights - Slash IDLE (Мод, Режим бога)
Version: 1.0.88
see/saw (Полная версия)
see/saw (Полная версия)
Version: 1.08
Survival Tactics (Мод меню)
Survival Tactics (Мод меню)
Version: 1.4.68

Отзывы о War Thunder Mobile (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив