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Secret Tower 500F (IDLE RPG) (Мод, Один удар)

Secret Tower 500F (IDLE RPG) (Мод, Один удар) v105

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Версия:
105
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
NextDoors
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
556
Описание

Secret Tower 500F - это захватывающая мобильная онлайновая ролевая игра, предлагающая игрокам уникальный опыт путешествия через ее запутанные 500 этажей. В этой игре вы столкнетесь с разнообразными вызовами, начиная с внутриигровых врагов и заканчивая сражениями с мощными боссами.


Основной акцент игры делается на многопользовательском опыте, где вы сможете соревноваться и взаимодействовать с друзьями и другими игроками. Пройдя через этот башенный лабиринт, вы сможете испытать конкуренцию и кооперацию в равной степени. Беспокойство и опасности не будут вашими единственными спутниками на этом путешествии. Загадки и тайны, которые скрыты внутри башни, будут вызывать вашу любознательность и увлекать вас в раскрытии секретов этого мира.


Сочетание боевых сражений, кооперативных элементов и загадочной атмосферы "Secret Tower 500F" обещает увлекательное и захватывающее путешествие для всех любителей ролевых игр и приключений.


Информация о модах

Убить одним ударом

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Скачать Secret Tower 500F (IDLE RPG) (Мод, Один удар) v105 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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