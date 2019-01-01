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Король оружия (Мод, Награды)

Король оружия (Мод, Награды) 55

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NextDoors
Версия:
55
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
id приложения:
me.nextdoors.WK
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 027

The Weapon King — Legend Sword — отличная игра с улучшенным стилем боя. С 100 захватывающими уровнями для вас, чтобы принять участие и показать свои боевые способности, и вы должны быть трезвыми, чтобы спасти мир от этой опасности с помощью самого превосходного меча. Игра имеет простую конфигурацию и легкодоступна для игроков. Тем более, что графика выдержана в симпатичном комическом стиле, что привлекает игроков.


Перед началом игры вам будет прочитана сюжетная линия, ведущая к вашему уровню. Эта история оформлена в виде интересных комиксов с подробно представленным содержанием, чтобы вы могли лучше понять. В отличие от других ролевых игр, вы не будете управлять персонажем, чтобы двигаться в бой, но вы будете управлять сбором мечей с помощью простого игрового процесса.




Скриншоты

Информация о модах

Высокая награда

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Скачать Король оружия (Мод, Награды) 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

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