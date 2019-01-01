The Weapon King — Legend Sword — отличная игра с улучшенным стилем боя. С 100 захватывающими уровнями для вас, чтобы принять участие и показать свои боевые способности, и вы должны быть трезвыми, чтобы спасти мир от этой опасности с помощью самого превосходного меча. Игра имеет простую конфигурацию и легкодоступна для игроков. Тем более, что графика выдержана в симпатичном комическом стиле, что привлекает игроков.





Перед началом игры вам будет прочитана сюжетная линия, ведущая к вашему уровню. Эта история оформлена в виде интересных комиксов с подробно представленным содержанием, чтобы вы могли лучше понять. В отличие от других ролевых игр, вы не будете управлять персонажем, чтобы двигаться в бой, но вы будете управлять сбором мечей с помощью простого игрового процесса.







