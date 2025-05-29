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Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег)

Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег) 0.25.10

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Версия:
0.25.10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AveCreation
Категория:
Гонки / Симуляторы / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:20
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 303 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 612
Скриншоты
Описание

Driving Zone Offroad Premium - еще один отличный проект от AveCreation, в котором геймеры могут провести время, используя свои транспортные средства для достижения различных локаций. Они созданы не только для того, чтобы радовать своих владельцев на ровных дорогах, но и для того, чтобы доставить их в желаемый пункт назначения - место, далекое от комфорта трассы. В их распоряжении разнообразные транспортные средства, открытые для преодоления захватывающих испытаний, прокачанные технические характеристики, полная система миссий и много-много наград. Это гарантированно понравится поклонникам жанра.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег) v0.25.10 MOD APK

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Скачать Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег) 303 Мб Ссылка 2 303 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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