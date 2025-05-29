Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег) 0.25.10
Driving Zone Offroad Premium - еще один отличный проект от AveCreation, в котором геймеры могут провести время, используя свои транспортные средства для достижения различных локаций. Они созданы не только для того, чтобы радовать своих владельцев на ровных дорогах, но и для того, чтобы доставить их в желаемый пункт назначения - место, далекое от комфорта трассы. В их распоряжении разнообразные транспортные средства, открытые для преодоления захватывающих испытаний, прокачанные технические характеристики, полная система миссий и много-много наград. Это гарантированно понравится поклонникам жанра.
Много денег
Скачать Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег) v0.25.10 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.