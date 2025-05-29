Описание

Driving Zone Offroad Premium - еще один отличный проект от AveCreation, в котором геймеры могут провести время, используя свои транспортные средства для достижения различных локаций. Они созданы не только для того, чтобы радовать своих владельцев на ровных дорогах, но и для того, чтобы доставить их в желаемый пункт назначения - место, далекое от комфорта трассы. В их распоряжении разнообразные транспортные средства, открытые для преодоления захватывающих испытаний, прокачанные технические характеристики, полная система миссий и много-много наград. Это гарантированно понравится поклонникам жанра.