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Ever Dungeon : Dark Castle (Мод, Режим бога)

Ever Dungeon : Dark Castle (Мод, Режим бога) 1.0.126

1
4
Скачать (348 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
WEDO1.COM GAME
Версия:
1.0.126
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 348 Мб
id приложения:
com.wedo1.DarkestCastle
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
4
Просмотров:
6 193

Ever Dungeon: Dark Survivor предлагает игрокам увлекательное и захватывающее путешествие в глубины мрачных подземелий, где скрыты опасности и сокровища. С каждым новым уровнем подземелья становятся все сложнее, а враги — все опаснее. Для успешного прохождения игры вам потребуется не только ловкость и мастерство, но и стратегическое мышление, чтобы эффективно противостоять многочисленным врагам.


Главная особенность игры — это бесконечные уровни подземелий, каждый из которых генерируется случайным образом. Это обеспечивает высокую степень повторяемости и делает каждое приключение уникальным.


Как и во многих других ролевых играх, вам предстоит прокачивать своего героя, открывать новое оружие, броню и магические предметы. С каждым новым уровнем ваш герой становится сильнее, что позволяет вам бороться с еще более могущественными боссами и врагами.



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1


1. МЕНЮ МОД

2. Стоимость пополнения энергии 0


MOD V2


1. РЕЖИМ БОГА

2. МНОЖИТЕЛЬ УРОНА

3. МЕНЮ МОДОВ

 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Ever Dungeon : Dark Castle (Мод, Режим бога) 1.0.126 взлом

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MOD V2 348 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 348 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Ever Dungeon : Dark Castle (Мод, Режим бога)


Комментарии (4)
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Надежда Русакова
Надежда Русакова 20 ноября 2023 16:36
Установить невозможно. пишет файл поврежден
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 марта 2023 23:21
Киран, Постараемся
0
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Киран
Киран 14 марта 2023 09:56
Постоянные зависания исправте если можно
-1
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Tom
Tom 3 декабря 2022 09:39
Даже не открывается, мододелы такие себе вы, даже не вы, а у кого моды берёте
+3
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