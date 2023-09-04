Описание

Idle Asylum Tycoon - это жизнерадостный симулятор тапа с почти медицинской тематикой. На этот раз игроку придется отправиться в психиатрическую больницу. Но вместо того, чтобы играть пациентов или классических персонажей, похищенных монстрами, они берут на себя роль директора и владельца очень веселого заведения. Они должны сделать все возможное, чтобы обеспечить пациентам уход и внимание, необходимые для скорейшего выздоровления. Широкий выбор, очаровательные клиенты с уникальными историями, команда профессионалов с особыми навыками и многое другое порадуют и развлекут поклонников всех жанров.