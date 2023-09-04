Idle Asylum Tycoon - это жизнерадостный симулятор тапа с почти медицинской тематикой. На этот раз игроку придется отправиться в психиатрическую больницу. Но вместо того, чтобы играть пациентов или классических персонажей, похищенных монстрами, они берут на себя роль директора и владельца очень веселого заведения. Они должны сделать все возможное, чтобы обеспечить пациентам уход и внимание, необходимые для скорейшего выздоровления. Широкий выбор, очаровательные клиенты с уникальными историями, команда профессионалов с особыми навыками и многое другое порадуют и развлекут поклонников всех жанров.
1. Неограниченное количество бриллиантов (тратьте столько, сколько хотите, даже если их недостаточно)
2. Неограниченное количество денег (обмен на бриллианты)
Скачать Idle Mental Hospital Tycoon (Мод, Много денег) v18.5 MOD APK
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