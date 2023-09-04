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Idle Mental Hospital Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Mental Hospital Tycoon (Мод, Много денег) 18.5

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Версия:
18.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wazzapps global limited
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 222
Скриншоты
Описание

Idle Asylum Tycoon - это жизнерадостный симулятор тапа с почти медицинской тематикой. На этот раз игроку придется отправиться в психиатрическую больницу. Но вместо того, чтобы играть пациентов или классических персонажей, похищенных монстрами, они берут на себя роль директора и владельца очень веселого заведения. Они должны сделать все возможное, чтобы обеспечить пациентам уход и внимание, необходимые для скорейшего выздоровления. Широкий выбор, очаровательные клиенты с уникальными историями, команда профессионалов с особыми навыками и многое другое порадуют и развлекут поклонников всех жанров.


Информация о модах

1. Неограниченное количество бриллиантов (тратьте столько, сколько хотите, даже если их недостаточно)

2. Неограниченное количество денег (обмен на бриллианты)

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Idle Mental Hospital Tycoon (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Отзывы о Idle Mental Hospital Tycoon (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Максим
Гость Максим 4 декабря 2024 09:51
А чит будет работать на последней версии андроида 14.A.27?
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