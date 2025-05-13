Описание

Heroes & Empires предлагает уникальный игровой процесс, сочетающий в себе черты ролевых игр (RPG), таких как рейды и строительство огромных замков, с эпической тактикой командных боев в автобатлерах. Настало время начать свое славное путешествие! Heroes & Empires — это ролевая игра с автоматическими битвами, интересной системой сражений и формированием команды. Герои с различными атрибутами и характеристиками сталкиваются в командных боях! Не говоря уже об укреплении, игровой баланс, который не может быть достигнут, если не будет изучено расположение персонажей и т. д., является сложной задачей.





Битва будет продолжаться полностью автоматически. Однако результат зависит от размещения и комбинации символов. Это интересный и уникальный момент. Есть автобитвы, в которых средства, оружие и доспехи собираются, просто оставив их в покое, и постановочные битвы, в которых герои размещаются и бросают вызов врагам. Тренируйте своих персонажей на заработанные деньги и полученное снаряжение и побеждайте сильных противников!







