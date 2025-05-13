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Heroes & Empires: Idle RPG (Мод меню)

Heroes & Empires: Idle RPG (Мод меню) 2.5.1

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Версия:
2.5.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Imba
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 270 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 618
Скриншоты
Описание

Heroes & Empires предлагает уникальный игровой процесс, сочетающий в себе черты ролевых игр (RPG), таких как рейды и строительство огромных замков, с эпической тактикой командных боев в автобатлерах. Настало время начать свое славное путешествие! Heroes & Empires — это ролевая игра с автоматическими битвами, интересной системой сражений и формированием команды. Герои с различными атрибутами и характеристиками сталкиваются в командных боях! Не говоря уже об укреплении, игровой баланс, который не может быть достигнут, если не будет изучено расположение персонажей и т. д., является сложной задачей.


Битва будет продолжаться полностью автоматически. Однако результат зависит от размещения и комбинации символов. Это интересный и уникальный момент. Есть автобитвы, в которых средства, оружие и доспехи собираются, просто оставив их в покое, и постановочные битвы, в которых герои размещаются и бросают вызов врагам. Тренируйте своих персонажей на заработанные деньги и полученное снаряжение и побеждайте сильных противников!




Информация о модах

1. Меню

2. DMG x1-x10

3. По умолчанию x1-x10

Высокий банк в PvP и рейде

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Heroes & Empires: Idle RPG (Мод меню) v2.5.1 MOD APK

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Скачать Heroes & Empires: Idle RPG (Мод меню) 270 Мб Ссылка 2 270 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Heroes & Empires: Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Андрей
Гость Андрей 5 июля 2022 01:15
Что за черт, я ещё и обучалку не прошёл, а уже забанили, хотя я даже мод не применял

Может мне кто ответить
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