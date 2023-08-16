Bloodline — это мобильная ролевая игра в стиле аниме с широкими возможностями развития и настройки персонажей, что позволяет создать уникальный список персонажей для каждого игрока. Лило — последний королевский вампир. Я и Рон пытаемся спасти свои семьи от Святой Земли. На ограниченный период Bloodline присоединяется к Attack on Titan, поскольку Эрен, Микаса и Леви вызываются в это новое царство. Сможет ли Разведкорпус вовремя найти коммандера Эрвина, чтобы отбить Стену Мария? Или они присоединятся к принцессе вампиров после смерти?





Лило — последний королевский вампир на планете. Помогите этой кровопийце-подростку и ее друзьям сразиться со Святой Землей религиозным орденом охотников на монстров, целью которого является уничтожение еретиков и язычников. Создайте команду воинов, героев и экзотических животных, чтобы сражаться с экзорцистами, охотниками, демонами и сильными теневыми монстрами. Начните свое настоящее вампирское приключение в старшей школе прямо сейчас! Собирайте, настраивайте и улучшайте более 400 героев, сражаясь в режимах PvE, PvP и «Гильдия против гильдии»! Эта динамичная аниме-ролевая игра проверит ваши стратегические навыки, так что присоединяйтесь!



