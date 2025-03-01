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Raising Poseidon: Idle RPG (Мод, Урон)

Raising Poseidon: Idle RPG (Мод, Урон) 1.3.25

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Версия:
1.3.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MOUSE_DUCK
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
425
Скриншоты
Описание

Raising Poseidon: Idle RPG — это захватывающая ролевая игра, которая предлагает игрокам уникальный опыт управления океанами и их могущественными обитателями. В этой игре, где сила и стратегия идут рука об руку, игрокам предстоит не просто обладать огромной силой, но и уметь использовать её с умом и стилем.


Игра позволяет игрокам управлять различными морскими существами, включая акул и водяных драконов. По мере прохождения игры вы сможете разблокировать новые способности и улучшать своих подопечных, что делает каждого из них более могущественным и уникальным.


Одним из самых увлекательных аспектов "Raising Poseidon: Idle RPG" является возможность исследования подводного мира. Игроки отправляются в путешествие по таинственным подземным пещерам, каждая из которых скрывает новые сокровища и секреты. Эти путешествия не только предоставляют новые вызовы и приключения, но и позволяют игрокам узнать больше о мифическом мире, в котором они действуют.



Информация о модах

Множитель золота

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Скачать Raising Poseidon: Idle RPG (Мод, Урон) v1.3.25 MOD APK

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Скачать Raising Poseidon: Idle RPG (Мод, Урон) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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