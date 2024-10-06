android-1.ru / Игры / Ролевые / Idle Queen: AFK RPG Adventure (Мод меню)
Idle Queen: AFK RPG Adventure (Мод меню)

Idle Queen: AFK RPG Adventure (Мод меню) 2.6.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.6.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
187kg
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
114
Скриншоты
Описание

Idle Queen: AFK RPG Adventure приглашает вас в захватывающий мир, где объединяются элементы idle RPG, глубокие стратегические решения и эпические приключения. Возьмите под контроль могущественную королеву и отправьте её в невероятное путешествие, полное сложных заданий, захватывающих сражений с боссами и непрерывного прогресса. Игра предлагает идеальный баланс между экшеном и стратегией, где ваш герой продолжает сражаться и получать награды даже тогда, когда вы не играете, предоставляя полноценный AFK опыт.


Развивайте свою королеву, используя мощные руны, создавайте легендарное снаряжение и продумывайте уникальные тактики, чтобы победить самых опасных врагов. Игра сочетает лучшие механики idle RPG с увлекательными стратегическими элементами, позволяя вам построить непобедимую армию и наслаждаться прогрессом в любое время. Будь вы опытным поклонником RPG или новичком, Idle Queen предложит вам захватывающий геймплей и возможность развивать своего персонажа без остановки!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Скорость атаки
  • Неограниченная валюта
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Queen: AFK RPG Adventure (Мод меню) v2.6.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Idle Queen: AFK RPG Adventure (Мод меню) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню)
Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню)
Version: 0.4
HACK & SLASH Kingdom (Мод Меню)
HACK & SLASH Kingdom (Мод Меню)
Version: 1.5.2
Dead Escape－Zombie Shooter (Мод, Без рекламы)
Dead Escape－Zombie Shooter (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.21
Героический хомяк (Мод меню)
Героический хомяк (Мод меню)
Version: 1.2.0
Capybara Survivor: Idle Battle (Мод меню)
Capybara Survivor: Idle Battle (Мод меню)
Version: 1.0.13.01.02
Battle Ranker in Another World (Мод Меню)
Battle Ranker in Another World (Мод Меню)
Version: 1.1.75
Children of Morta (Мод, Unlocked)
Children of Morta (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.2
Monster:Hunter Legend (мод, Безлимитные скилы)
Monster:Hunter Legend (мод, Безлимитные скилы)
Version: 1.2.0

Отзывы о Idle Queen: AFK RPG Adventure (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив