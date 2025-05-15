Kotsukotsu Tawaa (Мод меню) 4.10.0
Kotsukotsu Tawaa - это игра, которая действительно выделяется среди множества видеоигр благодаря своему уникальному стилю и увлекательному геймплею. Эта игра приглашает игроков в чудесный мир, где каждый найдет что-то особенное и увлекательное.
Одной из ключевых особенностей "毎日こつこつ俺タワー" является увлекательный сюжет. Игра предлагает игрокам захватывающее путешествие, полное приключений и неожиданных поворотов событий. В ходе игры игроки могут исследовать уникальные локации, встречать интересных персонажей и решать сложные задачи, чтобы продвигаться вперед в сюжете.
Геймплей игры также захватывающий и разнообразный. Игроки могут выполнять различные действия, такие как сражения, решение головоломок, сбор ресурсов и многое другое. Все это создает увлекательный и насыщенный игровой опыт.
1. Меню // если значок меню (череп) не появился, просто перезапустите игру
2. Тупой враг
3. Attackcount = 5
Скачать Kotsukotsu Tawaa (Мод меню) v4.10.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.