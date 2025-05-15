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Kotsukotsu Tawaa (Мод меню)

Kotsukotsu Tawaa (Мод меню) 4.10.0

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Версия:
4.10.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:30
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
330
Скриншоты
Описание

Kotsukotsu Tawaa - это игра, которая действительно выделяется среди множества видеоигр благодаря своему уникальному стилю и увлекательному геймплею. Эта игра приглашает игроков в чудесный мир, где каждый найдет что-то особенное и увлекательное.


Одной из ключевых особенностей "毎日こつこつ俺タワー" является увлекательный сюжет. Игра предлагает игрокам захватывающее путешествие, полное приключений и неожиданных поворотов событий. В ходе игры игроки могут исследовать уникальные локации, встречать интересных персонажей и решать сложные задачи, чтобы продвигаться вперед в сюжете.


Геймплей игры также захватывающий и разнообразный. Игроки могут выполнять различные действия, такие как сражения, решение головоломок, сбор ресурсов и многое другое. Все это создает увлекательный и насыщенный игровой опыт.


Информация о модах

1. Меню // если значок меню (череп) не появился, просто перезапустите игру

2. Тупой враг

3. Attackcount = 5

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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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