Dungeon Cube: Dot Hero Defense (Мод, Режим бога) 1.0.1608
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
YHDatabase Co., Ltd.
Версия:
1.0.1608
Обновлено:
Сегодня, 13:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 727 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
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Просмотров:
306
Dungeon Cube: Pixel Heroes Defense представляет собой захватывающую стратегическую оборонительную игру в реальном времени, которая находится в финальной фазе открытого бета-тестирования (OBT). Игра приглашает игроков погрузиться в увлекательный мир, где им предстоит бороться с монстрами с помощью колоды персонажей и их уникальных навыков.
Итак, Dungeon Cube: Pixel Heroes Defense обещает предложить игрокам захватывающий опыт в жанре оборонительных стратегий и вызвать интерес своей глубокой тактической составляющей и уникальными персонажами.
Информация о модах
1. РЕЖИМ БОГА
2. ТУПОЙ ВРАГ
3. ВЫСОКИЙ УРОН НАВЫКОВ
Примечание. Наденьте предмет, чтобы получить дополнительные характеристики урона от навыков.
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