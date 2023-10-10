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Dungeon Cube: Dot Hero Defense (Мод, Режим бога)

Dungeon Cube: Dot Hero Defense (Мод, Режим бога) 1.0.1608

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
YHDatabase Co., Ltd.
Версия:
1.0.1608
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 727 Мб
id приложения:
com.yhdatabase.dungeoncube.re
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
306

Dungeon Cube: Pixel Heroes Defense представляет собой захватывающую стратегическую оборонительную игру в реальном времени, которая находится в финальной фазе открытого бета-тестирования (OBT). Игра приглашает игроков погрузиться в увлекательный мир, где им предстоит бороться с монстрами с помощью колоды персонажей и их уникальных навыков.


Итак, Dungeon Cube: Pixel Heroes Defense обещает предложить игрокам захватывающий опыт в жанре оборонительных стратегий и вызвать интерес своей глубокой тактической составляющей и уникальными персонажами.


Скриншоты

Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. ТУПОЙ ВРАГ

3. ВЫСОКИЙ УРОН НАВЫКОВ


Примечание. Наденьте предмет, чтобы получить дополнительные характеристики урона от навыков.

 Теги темы: Режим бога

Скачать Dungeon Cube: Dot Hero Defense (Мод, Режим бога) 1.0.1608 взлом

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Скачать Dungeon Cube: Dot Hero Defense (Мод, Режим бога) 727 Мб Ссылка 2 727 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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