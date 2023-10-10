Dungeon Cube: Pixel Heroes Defense представляет собой захватывающую стратегическую оборонительную игру в реальном времени, которая находится в финальной фазе открытого бета-тестирования (OBT). Игра приглашает игроков погрузиться в увлекательный мир, где им предстоит бороться с монстрами с помощью колоды персонажей и их уникальных навыков.





Итак, Dungeon Cube: Pixel Heroes Defense обещает предложить игрокам захватывающий опыт в жанре оборонительных стратегий и вызвать интерес своей глубокой тактической составляющей и уникальными персонажами.