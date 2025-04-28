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Survival Story - Сюжетные игры (Мод меню)

Survival Story - Сюжетные игры (Мод меню) 1.0.1

Выживание, где каждый выбор решает судьбу
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Survival Games Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
176
Скриншоты
Описание

Survival Story — это интерактивная сюжетная игра, где ваш каждый шаг определяет исход истории. Погрузитесь в мир приключений и испытаний, где выборы меняют ход событий, приводя к спасению или гибели. Здесь вы не просто читаете визуальные новеллы, а становитесь их частью, принимая решения, влияющие на жизнь персонажей.


Исследуйте загадочные локации — от необитаемых островов до заброшенных космических кораблей. Разгадывайте тайны, стройте стратегии и находите союзников в борьбе за выживание. Благодаря многослойному сюжету и глубокому взаимодействию с персонажами, Survival Story подарит вам незабываемый опыт ролевой игры, где инстинкты и смекалка — ваше главное оружие.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченные кристаллы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Survival Story - Сюжетные игры (Мод меню) v1.0.1 MOD APK

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Скачать Survival Story - Сюжетные игры (Мод меню) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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