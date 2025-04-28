Описание

Survival Story — это интерактивная сюжетная игра, где ваш каждый шаг определяет исход истории. Погрузитесь в мир приключений и испытаний, где выборы меняют ход событий, приводя к спасению или гибели. Здесь вы не просто читаете визуальные новеллы, а становитесь их частью, принимая решения, влияющие на жизнь персонажей.





Исследуйте загадочные локации — от необитаемых островов до заброшенных космических кораблей. Разгадывайте тайны, стройте стратегии и находите союзников в борьбе за выживание. Благодаря многослойному сюжету и глубокому взаимодействию с персонажами, Survival Story подарит вам незабываемый опыт ролевой игры, где инстинкты и смекалка — ваше главное оружие.