Survival Story - Сюжетные игры (Мод меню) 1.0.1
Выживание, где каждый выбор решает судьбу
Survival Story — это интерактивная сюжетная игра, где ваш каждый шаг определяет исход истории. Погрузитесь в мир приключений и испытаний, где выборы меняют ход событий, приводя к спасению или гибели. Здесь вы не просто читаете визуальные новеллы, а становитесь их частью, принимая решения, влияющие на жизнь персонажей.
Исследуйте загадочные локации — от необитаемых островов до заброшенных космических кораблей. Разгадывайте тайны, стройте стратегии и находите союзников в борьбе за выживание. Благодаря многослойному сюжету и глубокому взаимодействию с персонажами, Survival Story подарит вам незабываемый опыт ролевой игры, где инстинкты и смекалка — ваше главное оружие.
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Скачать Survival Story - Сюжетные игры (Мод меню) v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.