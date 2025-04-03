Immortal Rising 2 — это захватывающая игра в жанре экшен с элементами RPG, которая предлагает стильные бои в реальном времени с потрясающей 3D-графикой. В этой игре вы погрузитесь в эпическое приключение, где бесконечный рост и улучшение персонажа — основная цель.
Особенностью игры является уникальное дерево навыков, которое предоставляет более десяти миллионов возможных комбинаций, позволяя вам создавать своего персонажа и настраивать его стиль боя. Будьте готовы к интенсивным сражениям, где каждый выбор в прокачке будет определять вашу стратегию и способность справляться с врагами. Наслаждайтесь динамичным геймплеем и исследуйте мир Immortal Rising 2, становясь все сильнее и мощнее в процессе игры.
1. РЕЖИМ ПОЛУБОГА — Босс все еще может нанести вам урон с помощью навыка
2. ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН НАВЫКОВ
Примечание : эта игра надежно защищена liapp, ожидайте, что некоторые устройства не будут поддерживаться патчером из-за безопасности игры. Это протестировано на реальном устройстве с root-доступом на телефоне Android 10, 11, 12 и 13, а также на эмуляторе. Не тестировалось на эмуляторе vphonegaga или эмуляторе телефона. ТОЛЬКО VIP-поддержка — бесплатные услуги за использование нашей VIP-поддержки, могут не работать на некоторых рутированных телефонах из-за необходимых требований и спецификаций. Это означает, что я могу принять ручную помощь только для некоторых VIP, если они столкнутся с ошибками при использовании патчера. НЕ злоупотребляйте патчером, чтобы избежать бана.
Необходимые требования:
настоящий телефон с правами root / Magisk / Lposed / HMA / модуль Shamiko / включенный Zygisk.
Руководство :
Установите magisk canary, затем также установите lposed, shamiko и HMA, затем включите zygisk в настройках magisk и включите magisk hide, после того как вы все это настроите, добавьте игру из HMA с помощью управления приложениями и найдите игру, затем заблокируйте некоторые рутированные приложения с помощью галочки. Затем перейдите в lposed, чтобы включить приложение HMA. Затем перейдите в настройки magisk, затем перейдите в denylist, добавьте игру туда и также поставьте галочку. Наконец, перейдите в приложение игры и очистите данные игры, затем перезагрузите телефон. После того, как вы выполнили все эти шаги, откройте игру, чтобы проверить, нет ли ошибки на экране. Вы можете использовать патчер, как только на экране игры не будет проблем. Если вы видите ошибку LIAPP, это означает, что вы не активировали процедуру, указанную здесь. Не говорите мне, что она не работает, так как она была протестирована, за исключением случаев, когда игра обновилась до новой версии, которую нужно было обновить.
Скачать Immortal Rising 2 (Мод, Режим бога) v1.2.7 MOD APK
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