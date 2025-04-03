Информация о модах

1. РЕЖИМ ПОЛУБОГА — Босс все еще может нанести вам урон с помощью навыка

2. ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН НАВЫКОВ





Примечание : эта игра надежно защищена liapp, ожидайте, что некоторые устройства не будут поддерживаться патчером из-за безопасности игры. Это протестировано на реальном устройстве с root-доступом на телефоне Android 10, 11, 12 и 13, а также на эмуляторе. Не тестировалось на эмуляторе vphonegaga или эмуляторе телефона. ТОЛЬКО VIP-поддержка — бесплатные услуги за использование нашей VIP-поддержки, могут не работать на некоторых рутированных телефонах из-за необходимых требований и спецификаций. Это означает, что я могу принять ручную помощь только для некоторых VIP, если они столкнутся с ошибками при использовании патчера. НЕ злоупотребляйте патчером, чтобы избежать бана.





Необходимые требования:

настоящий телефон с правами root / Magisk / Lposed / HMA / модуль Shamiko / включенный Zygisk.





Руководство :

Установите magisk canary, затем также установите lposed, shamiko и HMA, затем включите zygisk в настройках magisk и включите magisk hide, после того как вы все это настроите, добавьте игру из HMA с помощью управления приложениями и найдите игру, затем заблокируйте некоторые рутированные приложения с помощью галочки. Затем перейдите в lposed, чтобы включить приложение HMA. Затем перейдите в настройки magisk, затем перейдите в denylist, добавьте игру туда и также поставьте галочку. Наконец, перейдите в приложение игры и очистите данные игры, затем перезагрузите телефон. После того, как вы выполнили все эти шаги, откройте игру, чтобы проверить, нет ли ошибки на экране. Вы можете использовать патчер, как только на экране игры не будет проблем. Если вы видите ошибку LIAPP, это означает, что вы не активировали процедуру, указанную здесь. Не говорите мне, что она не работает, так как она была протестирована, за исключением случаев, когда игра обновилась до новой версии, которую нужно было обновить.