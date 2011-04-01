Описание

Devil Athena: Dark Olympus - популярная MMO, покорившая Японию и Корею, уже близко! Проклятие Темной Бездны охватило Парфенон, разрушая храмы света. Афина, богиня мудрости, погрузилась в бесконечную тьму. Превратившись в дьявола, она отвергла свет и справедливость, став предвестником хаоса и разрушения.





По мере распространения тьмы герои со всех концов королевства должны объединиться, чтобы спасти мир от неминуемого краха. Некогда мирные земли теперь заполнены монстрами, темными существами и испорченными богами. Игрокам предстоит перемещаться по опасным территориям, сражаться с жестокими врагами и сталкиваться с могущественными боссами в своем стремлении вернуть свет на Олимп.





Сложные задания и динамичные сражения делают Devil Athena: Dark Olympus захватывающей игрой, где каждый шаг требует смелости и стратегии. Присоединяйтесь к эпическому сражению и станьте частью легенды, восстанавливая порядок и свет в мире, охваченном тьмой.