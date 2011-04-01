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Devil Athena: Dark Olympus (Мод, Без рекламы)

Devil Athena: Dark Olympus (Мод, Без рекламы) 1.2.3

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Версия:
1.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EFUN COMPANY LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
471
Скриншоты
Описание

Devil Athena: Dark Olympus - популярная MMO, покорившая Японию и Корею, уже близко! Проклятие Темной Бездны охватило Парфенон, разрушая храмы света. Афина, богиня мудрости, погрузилась в бесконечную тьму. Превратившись в дьявола, она отвергла свет и справедливость, став предвестником хаоса и разрушения.


По мере распространения тьмы герои со всех концов королевства должны объединиться, чтобы спасти мир от неминуемого краха. Некогда мирные земли теперь заполнены монстрами, темными существами и испорченными богами. Игрокам предстоит перемещаться по опасным территориям, сражаться с жестокими врагами и сталкиваться с могущественными боссами в своем стремлении вернуть свет на Олимп.


Сложные задания и динамичные сражения делают Devil Athena: Dark Olympus захватывающей игрой, где каждый шаг требует смелости и стратегии. Присоединяйтесь к эпическому сражению и станьте частью легенды, восстанавливая порядок и свет в мире, охваченном тьмой.


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Devil Athena: Dark Olympus (Мод, Без рекламы) v1.2.3 MOD APK

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Скачать Devil Athena: Dark Olympus (Мод, Без рекламы) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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