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Adventure City - Idle RPG (Мод, Без рекламы)

Adventure City - Idle RPG (Мод, Без рекламы) 0.26

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Версия:
0.26
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SOFISH GAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 449 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Adventure City предлагает уникальную возможность погрузиться в управление динамично развивающимся мегаполисом, где каждое ваше решение оказывает влияние на жизнь города. Как мэр, вы не только создаете инфраструктуру и развиваете экономику, но и решаете критически важные вопросы безопасности, управляя защитой города от мифических угроз.


Ваши обязанности расширяются за пределы обычного городского управления: вам предстоит формировать альянсы с героями и воинами, которые помогут защитить город от Легиона демонов. Стратегическое планирование и героические действия ваших союзников станут ключом к обеспечению безопасности и процветания Adventure City.


Каждое ваше решение будет сопровождаться эпическими событиями и непредсказуемыми последствиями. От вас требуется не только умение решать текущие задачи, но и способность антиципировать будущие вызовы. Создавайте истории, становитесь легендой и превратите Adventure City в эталон городского развития и героической защиты в мире, где каждый житель может стать героем своей собственной истории.


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Adventure City - Idle RPG (Мод, Без рекламы) 449 Мб Ссылка 2 449 Мб

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